Cleen Energy verschiebt Jahresabschluss erneut .

Laut vorläufigen Zahlen hat die burgenländische Cleen Energy voriges Jahr bei 3,34 Mio. Euro Umsatz (+15 Prozent) wie schon 2018 einen Jahresfehlbetrag geschrieben, nämlich in Höhe von -1,62 (nach -1,72) Mio. Euro. Das buchmäßige Eigenkapital sei mit rund 408.200 Euro negativ gewesen, teilte Cleen Energy am Freitagabend mit. Den Jahresabschluss 2019 will man bis Anfang Dezember vorlegen.