Die Restaurants sind als Tochtergesellschaften geführt und besitzen einen eigenen Geschäftsführer sowie Restaurantleiter. Dazu zählen das Restaurant Henrici und die Selektion Vinothek Burgenland im Schlossquartier, das Café Restaurant Grenadier auf der Burg Forchtenstein sowie das Gästehaus "Zum Oberjäger", ein Teil von Schloss Lackenbach, das aktuell von sechs auf 13 Zimmer erweitert wird, und das Café Maskaron im Schlosshof in Eisenstadt.

Auch das Hotelprojekt in Eisenstadt entstehe unter der Mitwirkung von Patzel, der damit laut Esterhazy-Betriebe für einen stark wachsenden Wirtschaftsbereich des Unternehmens verantwortlich sei. "Die positive Entwicklung des burgenländischen Tourismus zeigt, dass heimische Urlaubsreisen einen Aufschwung erleben. Genau bei dieser positiven Trendwende möchten mein Team und ich ansetzen, indem wir das touristische Angebot der Esterhazy-Gruppe weiterentwickeln und ein erstes großes Hotelprojekt verwirklichen", stellte der neue Leiter des Hospitality-Bereichs in einer Aussendung fest.

Patzel, Jahrgang 1981, sammelte nach seiner Ausbildung als Akademischer Tourismusmanager einschlägige Berufserfahrung als Group General Manager und Geschäftsführer in der Hotellerie. Er war bisher unter anderem als General Manager bei Hollmann Beletage und Hotel Altstadt in Wien tätig. Patzel ist langjähriger Dozent für touristische Produktentwicklung an österreichischen Fachhochschulen und ehrenamtlicher Präsident der Hotelvereinigung Schlosshotels und Herrenhäuser.