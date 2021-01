Burgenländische Cleen Energy will heuer weiterwachsen .

Die burgenländische Cleen Energy AG will wie im vorigen Jahr auch heuer kräftig expandieren. 2020 habe man den Umsatz um rund 75 Prozent gesteigert und peile für 2021 einen Anstieg um 80 bis 100 Prozent auf 10 bis 12 Mio. Euro an, erklärte das Unternehmen am Mittwoch.