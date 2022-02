Fakten gegen Betonböden im Burgenland

Könnte es uns, provokant gefragt, nicht „wurscht“ sein, ob Boden zubetoniert wird? Dass dem nicht so ist, wisse die breite Öffentlichkeit erst seit wenigen Jahren, weiß die grüne Landessprecherin Regina Petrik. Sie hatte in der Vorwoche zur Diskussion „Bodenschutz ist Klimaschutz“ geladen. Nora Mitterböck, Referentin im Umweltministerium, warnte dort: Versiegelte Böden nehmen weniger Wasser auf, senken daher den Grundwasserspiegel und begünstigen gleichzeitig Überflutungen. Außerdem heizen sie unser ohnehin bereits gefährlich erwärmtes Klima auf und mangels Bewuchs wird auch kein CO2 umgewandelt.

Nicht gut – da waren sich alle einig. Wie aufhalten? Da begann die Diskussion. Die grüne Nationalratsabgeordnete Astrid Rössler warnte vor dem Rekordtempo, mit dem in Österreich immer weiter Boden versiegelt werde. Gemeinden hätten die Rechtsmittel, um dem Einhalt zu gebieten, würden diese aber zu selten nutzen. Petrik sah hier im Burgenland auch Handlungsbedarf, gerade einfache, aber wirksame Richtlinien, wie Rasengittersteine auf Großparkplätzen oder Grünstreifen neben Straßen sollten Gemeinden verbindlich beschließen.

Herbert Oschep beim Online-Vortrag am ÖWM-Tag. Dieser löste eine Diskussion über Bodenversiegelung aus. Foto: BVZ

Der Leiter der Planungsabteilung des Landes, Peter Zinggl, bat, die Kirche im Dorf zu lassen: Gemessen an der Landesfläche sei das Burgenland Schlusslicht bei der Bodenversiegelung in Österreich. Dass im Burgenland täglich zwei Fußballfelder oder 1,5 Hektar versiegelt werden, soll aber ohnehin bald Geschichte sein. Bundesweit muss die Neuversiegelung bis 2030 signifikant auf 2,5 Hektar pro Tag verringert werden.

Am gleichen Tag dominierte die Diskussion das Burgenland auch virtuell. Weintourismus-Obmann Herbert Oschep hatte beim Marketingtag des ÖWM (Österreichisches Weinmarketing) den Weintourismus-Trend (siehe Seite 8) präsentiert. In Burgenlands Weinkellern wurde eifrig darüber diskutiert, das Frauenkirchener Weingut Umathum gab zu Bedenken, dass unser Landschaftsbild für den Tourismus eher abschreckend wirke, wenn es mit „1.500 Hektar Glaspaneelen zugepflastert“ werde. Diese Solarparks sollen fernab touristischer Zonen entstehen, oder, wie beim „Sonnenwein Donnerskirchen“ mit dem Weinbau in Einklang sein, beruhigte Oschep auf Nachfrage der BVZ hin.