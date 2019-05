See und Süden gewinnen

Den Burgenländischen Landessieg holt sich in diesem Jahr mit 95 Punkten die Podersdorfer Weinstube. Seit vielen, vielen Jahren prägt die Familie Lentsch das Nordburgenland kulinarisch. Die Weine von Josef Lentsch gehören ganz unmodisch und stur zu den besten östlich des Neusiedlersees, sein Gasthaus zur Dankbarkeit zelebriert bürgerliche Landhauskultur in ihrer schönsten Form. Da wundert es wenig, dass auch der Heurige der Lentschs zu den besten Heurigen des Landes zählt. Auf Platz zwei liegt mit 94 Punkten der Vorjahressieger Wachter-Wiesler – Weingut, Restaurant, Buschenschank und Wohnen inmitten von Weingärten in Deutsch Schützen. Der Heurige „Gut Drauf“ auf Gut Oggau belegt mit 93 Punkten Platz drei.

Alle Burgenland-Sieger

1. Podersdorfer Weinstube: 95

2. Wachter-Wiesler: 94

3. Gut Drauf – Heuriger auf Gut Oggau: 93

4. Buschenschank Wallner: 91

5. Buschenschank Peter Schandl: 91

5. Schenk’haus Strehn: 91

6. Liszt Weingut.Heurigen.Manufaktur: 90

7. Weingut Pluschkovits: 90

8. Hoffmann’s Weinzeit: 89

9. Heuriger Fabian Sloboda: 89

10. Buschenschank Kopfensteiner: 89