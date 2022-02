Arbeiterkammer warnt vor „Faschingsnarren“

Fasching, Trubel, Heiterkeit. Am Höhepunkt des Faschings gelten bekanntlich (fast) keine Regeln mehr, doch heuer aufgrund von Corona schon. Wie sieht das trotzdem mit Kostümen und Co. am Arbeitsplatz aus? Was ist am Faschingsdienstag erlaubt? Prinzipiell gibt es keinen Anspruch darauf ein Kostüm tragen zu dürfen. Umgekehrt kann ein Arbeitgeber nur unter bestimmten Voraussetzungen eine Verkleidung anordnen. Nicht zu vergessen: Der Faschingsdienstag ist ein gewöhnlicher Arbeitstag.



Nach einem Jahr Pause darf der Fasching heuer wieder gefeiert werden – inklusive bestimmter Hygiene-Maßnahmen und Corona-Regeln. Trotzdem wird das närrische Treiben heuer wohl kaum ausbleiben. Auch am Faschingsdienstag. Aber am letzten Tag des bunten Treibens sind am Arbeitsplatz noch weiterhin die Corona-Schutzmaßnahmen zu beachten. Da stellt sich die Frage: Was darf bzw. muss man am Faschingsdienstag – außer der FFP2-Maske noch tragen?

Grundsätzlich gilt: Abgesehen von Vorschriften im Rahmen des Arbeitnehmerschutzes gibt es keine gesetzlichen Regeln über Dienstkleidung. Generell kann gesagt werden: Die Firmenleitung kann Kostüme in der Arbeit zur Gänze verbieten. Daran muss man sich auch halten. Aber auch wenn es kein ausdrückliches Verbot gibt, können Kostüme in der Arbeit ohne Zustimmung der Chefetage unerlaubt sein.



Die Kleidung ist allerdings nach der Rechtsprechung der Gerichte dem Arbeitsplatz und der Art des Betriebes anzupassen. „Was nicht gehen wird: ein Bauarbeiter in Clownschuhen, eine als Sträfling verkleidete Polizistin oder ein Bankschalter-Bediensteter mit Cowboyhut“, meint Arbeitsrechtsexperte Mag. Helmut Steiger.

Insbesondere in Branchen, in denen ein förmlicheres Auftreten verlangt wird, gibt es einen höheren Maßstab an die Kleidung und das Aussehen jedes Einzelnen. Dort ist es ohne das Okay von der Chefin oder vom Chef generell verboten, verkleidet in die Arbeit zu kommen. Problematisch und ebenfalls verboten sind Verkleidungen, wenn sie gegen Arbeitnehmerschutzvorschriften verstoßen. "In Betrieben, wo Maschinen rotieren, wie zum Beispiel bei einer Drehbank, ist weite Bekleidung nicht erlaubt. Das betrifft auch Kostüme", so Steiger.

Daher der Tipp des AK-Juristen: „Lieber vorher abklären, ob es im Betrieb gewünscht, geduldet oder gar nicht gerne gesehen wird, wenn Mitarbeiter:innen kostümiert am Arbeitsplatz erscheinen!“



Was, wenn ich mich verkleiden muss?

Umgekehrt ergibt sich in manchen Betrieben die Frage, ob den Mitarbeiter:innen angeordnet werden kann, sich am Faschingsdienstag zu verkleiden. In der Regel ist dies nicht zulässig, sondern kann nur individuell mit der Arbeitnehmerin bzw. dem Arbeitnehmer vereinbart werden. Ausnahmen sind aber möglich. Denn wird jemand extra für ein Faschingsfest eingestellt oder arbeitet in einem einschlägigen Geschäft (z.B. im Kostümverleih oder im Scherzartikelhandel), ist die Ausgangslage natürlich eine andere. Der Arbeitnehmer:innenschutz ist auf jeden Fall zu beachten.



Bei Fragen und Unklarheiten stehen die Expert:innen der Arbeiterkammer Burgenland (02682/740-0) mit Rat und Tat zur Seite. bgld.arbeiterkammer.at