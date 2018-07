Rund 1.200 Jugendliche sind in den Sommermonaten als Ferialpraktikanten in den burgenländischen Betrieben tätig. An manchen Schulen sind derartige Praktika vorgeschrieben, etliche Jugendliche entscheiden sich aber auch freiwillig für einen Ferialjob, um Berufserfahrung zu sammeln.

Grundsätzlich begrüße die Wirtschaftskammer die Einführung von Pflichtpraktika im Rahmen der Schulausbildung und sei auch „sehr gerne bereit, Unterstützung zu leisten“, so Nemeth, allerdings stelle es für Unternehmen oft eine Herausforderung dar, „Praktikanten, in einer für beide Seiten sinnvollen Weise einzusetzen.“ Grund dafür sei die problematische Rechtssituation zum Thema Pflichtpraktika, „weil diese zwar prinzipiell als Ausbildungsverhältnisse anzusehen sind, aber auch als Arbeitsverhältnis gestaltet sein können.“

Unternehmen verunsichert

Konkret heißt das: Bei einem Praktikum ist es dem Jugendlichen gestattet sich zum Zweck seiner Aus- und Weiterbildung im Betrieb zu betätigen. Allerdings besteht keine Arbeitsverpflichtung. Es darf weder eine Bindung an die betriebliche Arbeitszeit oder eine Eingliederung in den Arbeitsprozess erfolgen, noch eine Weisungsgebundenheit gegeben sein. Voraussetzungen, die laut Nemeth in der Praxis kaum umsetzbar sind: „Man sollte meinen, dass genau das Einhalten von Arbeitszeiten und das Umsetzen von Arbeitsaufträgen zum Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fähigkeiten wichtige Erfahrungen sind, die ein Jugendlicher in seinem Praktikum machen sollte.“

Als Folge rechtlicher Unklarheiten seien manche Unternehmen verunsichert und würden sich gegen die Aufnahme von Praktikanten entscheiden. Um sowohl für Betriebe als auch für Schüler optimale rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, fordert Nemeth die Aufnahme sozialpartnerschaftlicher Verhandlungen: „Bereits gestartete Gespräche wurden im Herbst 2016 von Arbeitnehmerseite ohne Ergebnis beendet. Ich lade daher die Arbeitnehmerseite ein, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren.“