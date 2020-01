Getreu dem Werbeslogan „Die Sonnenseite Österreichs“ präsentiert sich das Burgenland im Besucherfreundlichen Design und mit den besten Urlaubsangeboten vom 16. bis 19. Jänner auf der diesjährigen Ferien-Messe - Österreichs größter Tourismusmesse - in Wien. Mit dieser führenden Publikumsmesse für Tourismus in Österreich soll mit rund 800 Ausstellern aus rund 80 Ländern der Start in die Tourismussaison 2020 eingeläutet und Lust auf Urlaub in Österreich gemacht werden.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Tourismuslandesrat Alexander Petschnig, Landesrat Christian Illedits, Landesrat Heinrich Dorner, Landesrätin Daniela Winkler und Hannes Anton, Geschäftsführer der Burgenland Tourismus GmbH, konnten am heutigen Eröffnungstag auf der Ferien-Messe Wien beim bereits traditionellen VIP-Empfang auf dem Burgenlandstand Spitzen der Kultur, des Tourismus und der Wirtschaft begrüßen.

"Ganz wichtige Präsentations-Plattform"

„Die Ferien-Messe Wien hat für das Burgenland seit jeher einen hohen Stellenwert und ist für uns auch eine ganz wichtige Präsentations-Plattform. Der heutige Messe-Eröffnungstag unterstreicht einmal mehr das große Interesse am Tourismusland Burgenland. Ich denke, dass wir mit unserer zentralen Lage im Herzen Europas, im strategisch wichtigen Schnittpunkt zwischen Wien, Bratislava und Budapest erfolgreich punkten und mit unserer Gesamtheit an touristischen Schwerpunkten, wo jeder das Seine dazu beiträgt, optimistisch in die Zukunft blicken können“, stellte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil beim Empfang fest. Ein Schwerpunkt des Burgenland-Auftritts auf Österreichs größter Urlaubs- und Reisemesse ist das Radfahren. Außerdem soll den Interessenten die beeindruckende Natur, verschiedene Wellness-Angebote sowie der Wein- und Kulinarik-Genuss nähergebracht werden. Auch die großen Festivalveranstalter und Kulturanbieter sind heuer allesamt auf der Messe vertreten, um für ihr Angebot zu werben.

Dazu Tourismuslandesrat Alexander Petschnig: „2019 war für den burgenländischen Tourismus ein tolles Jahr. Für 2020 präsentieren wir hier auf der Ferien-Messe Wien gemeinsam mit unseren Partnern die bunte pannonische Angebotspalette des Landes - allen voran unsere einzigartigen naturräumlichen Gegebenheiten - und tragen dem Trend, der immer mehr in Richtung Authentizität, Nachhaltigkeit, Regionalität und Entschleunigung geht, mit vielen kleinen Bausteinen, gezielten Investitionen, touristischen Highlights und dementsprechenden Events Rechnung.“ Noch bis Sonntag werden am Burgenlandstand, Halle B, Stand-Nummer B0326, die Highlights für das neue Tourismusjahr vorgestellt. Ein Besuch am Burgenlandstand zahlt sich in mehrfacher Hinsicht aus. Täglich um 17 Uhr gibt es viele wertvolle Preise zu gewinnen. Die Verlosung findet auf der Burgenlandbühne statt. Auf die Gewinner warten Urlaube im „Land der Sonne“, Thermeneintritte, Karten von den burgenländischen Festspielanbietern sowie Kulinarik-Pakete.