Die Gemeindefinanzstatistik stelle Burgenlands Kommunen für 2018 ein sehr gutes Zeugnis aus, sagte Landesrat Christian Illedits (SPÖ) am Dienstag in Eisenstadt. Gesamteinnahmen von 726 Millionen Euro stünden Ausgaben von 624 Millionen gegenüber.

Das Maastrichtergebnis liege bei 5,1 Millionen Euro. Eine große Herausforderung sei die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik.

Der neuerliche Anstieg bei den Einnahmen habe es den 171 Gemeinden erlaubt, rund 100 Millionen Euro in wichtige Infrastrukturprojekte zu investieren, etwa im Bildungs- und Sozialbereich, in der Daseinsvorsorge sowie bei der Freizeitgestaltung. Der Schuldenstand stieg geringfügig von 309,3 auf 310,7 Millionen Euro.

Der Landesrat führte dies unter anderem darauf zurück, dass es in letzter Zeit immer öfter zur Auflösung von KEGs gekommen sei und noch vorliegende Schulden ins Budget übernommen würden. Für viele Gemeinden sei zudem die Vorsteuerabzugsberechtigung nicht mehr gegeben.

Finanzspitze bei 55,9 Millionen

Wenn man bedenke, dass die Haftungen um 8,2 Millionen zurückgegangen und die Darlehen um 1,4 Millionen gestiegen seien, ergebe sich ein positiver Saldo, stellte die Leiterin der Gemeindeabteilung, Brigitte Novosel, fest. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag im Vorjahr bei 1.064 Euro. 2017 hatten die burgenländischen Gemeinden im Bundesländervergleich mit 1.065 Euro den niedrigsten Wert verzeichnet. Für 2018 lägen noch nicht alle Vergleichsdaten vor.

Der finanzielle Spielraum der Kommunen in Gestalt der Finanzspitze (laufende Erträge abzüglich laufender Ausgaben, Anm.) lag mit 55,9 Millionen Euro um 9,8 Millionen über dem Wert von 2017, berichtete Illedits.

Auf die Kommunen warten gemeinschaftlich zu lösende Aufgaben etwa im Bereich der Pflege, wo man über erwartete Mehraufwendungen und den Aufteilungsschlüssel diskutieren werde müssen. Auch der Gratiskindergarten und der Netto-Mindestlohn von 1.700 Euro würden sowohl das Land als auch die Gemeinden betreffen.

Was die Umstellung bei der Budgeterstellung von der Kameralistik auf die Doppik betrifft, seien die Kommunen dabei, ihre Vermögensbewertungen abzuschließen. Der Rechnungsabschluss 2019 soll noch in bisheriger Weise erfolgen, der Voranschlag 2020 bereits nach dem neuen System. Die Änderung solle mehr Transparenz bringen, so Illedits. Bürgermeister und Amtsleiter seien bereits geschult worden, im Herbst werde es auch Schulungen für Gemeinderäte geben.