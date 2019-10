Man werde gegen den FMA-Bescheid keine Rechtsmittel ergreifen, das Verfahren sei damit abgeschlossen, so das Unternehmen.

Laut Finanzmarktaufsicht wurde der Firmenwert in den Abschlüssen falsch dargestellt. Von der daraus resultierenden Differenzforderung der Gesellschaft gegenüber den ursprünglichen Aktionären in Höhe von insgesamt 624.000 Euro sei ein Teilbetrag von 529.000 Euro bereits im Juni 2019 beglichen worden. Der Kernaktionär Lukas Scherzenlehner habe zugesagt, die fehlenden 95.000 Euro noch heuer zu begleichen, heißt es in der Mitteilung.

Man werde die betroffenen Abschlüsse korrigieren und nach Abschluss der Wirtschaftsprüfung den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 sowie den Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2019 veröffentlichen.