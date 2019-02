Fördersätze für leistbares Wohnen werden erhöht

Nachdem das Burgenland erst im September 2018 ein neues Wohnbauförderungsgesetz zu Gunsten aller investitionsbereiten Immobilienkäufer verabschiedet hat, wird sich im Jahr 2019 noch einmal einiges ändern. So jedenfalls wünscht es sich Hans Peter Doskozil, der kürzlich im Landtag das neue Budget für 2019 vorgestellt hat. Die Förderung wird jedoch nicht alle Einkommenssichten in gleichem Maße erfreuen. Der Finanzlandesrat wünscht sich im nächsten Jahr noch mehr Burgenländerinnen und Burgenländer, die von den Förderungen für Neubau, Sanierung und Wohnbeihilfe profitieren. Dazu wird die Einkommensgrenze gemeinsam mit der Förderhöhe angehoben, was zu einer aufgestockten Förderhöhe von bis zu 25 % führt. So kommen zwar Menschen bis zu einer gewissen Einkommenshöhe zu einer höheren Förderung, diejenigen mit „zu hohem Einkommen“ haben dafür jedoch das Nachsehen. Die Förderung soll zukünftig vermehrt junge Menschen ansprechen. Sie sollen im Bundesland Burgenland gehalten werden.

Gesamt-Förderbudget sinkt

Was als Erfolgskonzept verkauft wird, ist jedoch bei näherem Hinsehen doch nicht ganz so erfolgreich, wie es gerne dargestellt werden will. Das Gesamtförderbudget wurde nämlich gleich um ganze 38 Millionen, verglichen zum Vorjahr, gekürzt. Waren es im Jahr 2018 insgesamt noch 121,2 Millionen Euro an Geldern, die im Fördertopf für leistbares Wohnen lagen, werden die Burgenländer im Jahr 2019 mit lediglich 83,2 Millionen Euro abgespeist. Das ist eine beträchtliche Differenz, wenn man bedenkt, dass sich das Budget von 2017 auf 2018 lediglich um 1,9 Millionen Euro erhöhte.

Burgenländer sollten sich Förderung schnell sichern

Nachdem wir in den letzten Jahren mit schnell geleerten Fördertöpfen konfrontiert wurden - betroffen war beispielsweise die Förderung von Photovoltaikanlagen, welche innerhalb von wenigen Monaten ausgeschöpft war – sollten Förderwerber im kommenden Jahr darauf reagieren, indem sie sich ihre Zuschüsse gleich zu Beginn des Jahres – am besten sobald das Budget feststeht - sichern. Vielbeschäftigte tun gut daran, sich den Förderantrag mithilfe von unabhängigen Finanzdienstleistern, wie beispielsweise Optifin zu sichern, um ihre Chancen für das Jahr 2019 nicht zu verspielen. Denn wer weiß schon, wie die Förderhöhe im Jahr 2020, kurz vor dem Abdrehen des EU-Förderhahnes für das Burgenland, heruntergeschraubt wird.

Sollten Sie im Jahr 2019 ein Haus bauen oder sich eine Immobilie kaufen wollen, ist es nicht verkehrt, sich schon jetzt Gedanken über die Förderungen für Neubau, Sanierung und leistbares Wohnen zu machen. Denn tendenziell befindet sich das Gesamt-Förderbudget derzeit in einer Talfahrt, dessen nächster Stopp noch nicht absehbar ist.

Sponsored Article