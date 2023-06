MINT-Gütesiegel für sechs weitere Schulen im Burgenland

Einen bundesweiten Rekord gab’s bei der siebenten Verleihung der MINT-Gütesiegel: 130 Bildungseinrichtungen aus ganz Österreich waren vertreten, als Bildungsminister Martin Polaschek, der Präsident der Industriellenvereinigung, Georg Knill, der Vizerektor der Pädagogischen Hochschule Wien, Norbert Kraker, und der Präsident der Wissensfabrik Österreich, Klaus Peter Fouquet, das begehrte Prädikat vergaben.

Sechs MINT-Gütesiegel gingen dabei an burgenländische Schulen, und zwar an die Volksschule Neustift an der Lafnitz, die Volksschule Kittsee, die BHAK/BHAS Oberpullendorf, die EMS Pamhagen, die Höhere Schulen Theresianum Eisenstadt und an die NMS Horitschon. Aktuell tragen 27 Bildungseinrichtungen im Land das Gütesiegel, das jeweils für drei Jahre vergeben wird.

Gratulationen dazu gab’s auch von der Industriellenvereinigung Burgenland. Deren Geschäftsführerin Aniko Benkö verwies darauf, dass gerade Kompetenzen in den MINT-Disziplinen verstärkt gefragt seien und vielfältige berufliche Möglichkeiten eröffnen würden: „Die MINT-Schulen gestalten die Zukunft des Standortes Burgenland mit und sorgen dafür, dass wir heimische Fachkräfte, Forscherinnen und Forscher haben werden“, so Benkö im Namen der IV-Burgenland.

Fakten zum MINT-Gütesiegel

Das Gütesiegel zeichnet Bildungseinrichtungen aus, die innovatives und begeisterndes Lernen im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) fördern, mit vielfältigen Zugängen für Mädchen und Burschen.Ausgezeichnete Bildungseinrichtungen erhalten ein digitales und ein haptisches Gütesiegel für die Dauer von drei Jahren. Eine Wiedereinreichung ist mit einem MINT-Ausbau durch (Schul-)entwicklungsmaßnahmen nach diesen drei Jahren möglich.Aktuell sind 590 Bildungseinrichtungen aus allen Bundesländern und quer über alle Bildungsstufen mit dem MINT-Gütesiegel prämiert. Dies zeuge von einer erfreulich hohen Akzeptanz und Magnetwirkung in der Bildungscommunity. Mit der Initiative soll auch der Fachkräftemangel im Forschung- und Innovationsbereich entschärft werden.