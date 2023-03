Intelligentes Stromnetz kommt aus dem Burgenland

Werbung

Mehr als 100 internationale Einreichungen wurden bei der Ausschreibung des Klima- und Energiefonds gezählt, das Projekt aus dem Burgenland bekam Top-Bewertungen. Die Forschungs- und Innovations-GmbH leitet unter dem Dach der Wirtschaftsagentur nun das Forschungsprojekt, das sich mit E-Mobilität auf einer neuen Ebene auseinandersetzt. Hinter dem Namen „Accu4Vehicle&Grid“ steckt die Einbindung Künstlicher Intelligenz in das öffentliche Stromnetz. Was im ersten Schritt auf Elektro-Fahrzeuge abzielt, soll somit auch die Basis schaffen für – im wahrsten Sinn – intelligente Stromnetze.

„Eines der Ziele des internationalen Konsortiums unter der Projektleitung des Teams der Wirtschaftsagentur Burgenland Forschungs- und Innovations GmbH ist die netzdienliche Einbindung von E-Mobilität in das lokale Verteilernetz. Zudem soll durch den erhöhten Anteil von erneuerbarer lokal erzeugter Energie die Versorgungssicherheit in zukünftigen Stromnetzen gewährleistet werden und der Black Out Prävention dienen“, erklärt Geschäftsführer Martin Zloklikovits.

Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann sieht im Sinne der Erhöhung der Forschungsquote „ein lautstarkes Zeichen für unsere Forschungs-Kompetenz“, das österreichweit für Furore gesorgt habe. Verkehrslandesrat Heinrich Dorner erinnert an das burgenländische Ziel, „auch in der E-Mobilität österreichweit eine führende Position“ einnehmen zu wollen: „Jeder weitere Bereich, in dem wir alternative Antriebsformen erfolgreich nutzen, bringt uns diesem Ziel näher.“

Das Fahrzeug wird nach der Entwicklung in der Straßenmeisterei Oberwart eingesetzt. Im Bild: Baudirektor Wolfgang Heckenast, Gruppenvorstand Josef Wagner, die Landesräte Leonhard Schneemann und Heinrich Dorner, Geschäftsführer Martin Zloklikovits (v.l.). Foto: Landesmedienservice / Daniel Fenz, Daniel Fenz

Das steckt hinter dem Projekt

Künstliche Intelligenz: Mit Hilfe von KI werden Vorhersagemodelle für smarte Stromnetze entwickelt, die Faktoren wie das Wetter, Fahrtstrecken, Gebäude-Energiemanagement, erneuerbare Energieversorgung und den Zustand des übergeordneten Stromnetzes miteinander verbinden.

„Zero Emission Mobility“ beschäftigt sich mit Fragestellungen im Bereich der Fahrzeuge, der Infrastruktur aber auch der Anwender und Nutzer. Der Fokus liegt sowohl auf der Forschung und Entwicklung im Fahrzeugbereich als auch in der Vernetzung und Bündelung von bestehenden Initiativen.