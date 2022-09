Frischer Schwung für Digitalisierung in Gemeinden

Werbung

Das Projekt „Digital Village“ (DigiVil) hat es sich zur Aufgabe gesetzt, die Zusammenarbeit zwischen Schlüsselakteuren in regionalen Innovationssystemen zu verbessern – Ziel ist die Entwicklung weiterer Digitalisierungs-Ansätze für Gemeinden in der gesamten slowakisch-österreichischen Region. Die dazugehörige Vortragsreihe wurde kürzlich im Technologiezentrum in Eisenstadt abgeschlossen: Organisiert wurde das Zusammentreffen von Partnern aus Österreich und der Slowakei von der Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH.

Weitere Inputs kamen von Fabian Hußl zu innovative IT-Lösungen (Vorarlberger Gemeindeverband), Walter Schrittwieser (MIND CONSULT & RESEARCH), Roman Wappl (Wirtschaftsagentur Burgenland) und Harald Ladich (Regionale Förderstelle, SK-AT; v.l.). Foto: Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH

Vorangegangen waren Veranstaltungen in Raiding und Nickelsdorf. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Gemeindevertreter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten beim gemeinsamen Austausch auf Erfahrungswerte anderer Bundesländer zurückgreifen. Ein zentrales Thema waren dabei auch Fördermöglichkeiten zur Umsetzung von Projektideen – dazu informierte die Forschung Burgenland im Bereich Digitalisierung. Insgesamt waren mehr als 70 Interessenten bei diesen Vortragsreihen eingebunden. Nun steht beim Projekt „Digital Village“ noch die große Abschlusskonferenz in Bratislava an.

Gefördert wird das Projekt durch das grenzüberschreitende EU-Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowakei – Österreich. Weitere Infos zur Initiative unter http://www.digivil.eu