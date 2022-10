Raiffeisen-Energiespartage: Sparen & Spenden

Werbung

Für die Jüngsten gibt‘s rund um die Spartage nach wie vor die beliebten Geschenke, zugleich setzt die Raiffeisenbankengruppe Burgenland auch heuer wieder auf die Devise: spenden statt schenken. Acht im Burgenland tätige Hilfsorganisationen – von der Caritas bis zum Sterntalerhof – werden mit je 2.000 Euro unterstützt.

Bei der Überreichung der Schecks informierten Generaldirektor Rudolf Könighofer, Vorstandsdirektorin Eva Fugger und der Generalbevollmächtigte Rudolf Suttner über aktuelle Angebote (wie das Onlinesparen mit Fixzinssatz oder den Nachhaltigkeitsrechner) sowie den Fortschritt der von Raiffeisen initiierten Energiegenossenschaften.

„Die Dinge selbst in die Hand nehmen“, nennt Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner ein Motto dieser Initiative. Die Genossenschaft in der Landeshauptstadt gilt als Vorreiter und ist in Pilotbetrieb. Für Photovoltaik-Anlagen nutze man bereits versiegelte Flächen. Nach diesem Beispiel sind weitere Genossenschaften im Entstehen.

18 sollen es am Ende sein, 16 davon wurden schon ins Firmenbuch eingetragen, berichtete dazu Vorstandsdirektorin Fugger. Bislang wurden 1.000 Vorregistrierungen von Interessierten gezählt. Im Rahmen von Infoabenden will Raiffeisen in allen Regionen das Konzept bekannt machen.

Es gehe dabei keineswegs um Konkurrenz zu Stromanbietern, betonte Könighofer: „Um all die Energie zu produzieren, die wir in den kommenden Jahren brauchen, müssen alle zusammenarbeiten.“