Cafe Konditorei Harrer im Sanierungsverfahren

Der Traditionsgastronomiebetrieb Cafe Konditorei Harrer befindet sich in einem Sanierungsverfahren. Beantragt wurde es von Chef Michael Harrer am 9. Jänner. „Es war nicht mehr zu stemmen. Commerzialbank, Corona und die Preisexplosionen haben dazu beigetragen, dass der Betrieb wirtschaftlich so nicht mehr zu führen ist. Auch das Konsumverhalten der Kunden hat sich geändert. Die Nachmittagsmehlspeise gibt es nicht mehr“, berichtet Michael Harrer im Gespräch mit der BVZ. Als Masseverwalter fungiert Rechtsanwalt Klaus Philip, die Tagsatzung ist am 27. März angesetzt.

Michael Harrer zieht die Reißleine. Foto: zVg

Die weitere Vorgangsweise bis zur Tagsatzung? „Es wurde von mir ein Sanierungsplan vorgelegt. Wir haben ein neues Konzept, wir bieten zum Beispiel nun ein umfangreiches Frühstücksbuffet an. Wir haben nach wie vor unverändert geöffnet. Ich bin zuversichtlich, dass es mit dem neuen Konzept klappen wird.“