Supermärkte nur noch im Zentrum: Burgenland novelliert Raumplanung

Die entsprechende Novelle des Raumplanungsgesetzes soll am 16. Dezember in Begutachtung gehen, kündigte Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) am Mittwoch an.

Im Zuge der Gesetzesnovelle soll es unter anderem zu einer Präzisierung bei der Regelung von Supermärkten kommen - und zwar durch Definition einer Verkaufsfläche von 80 bis zu 500 Quadratmeter. Die Einkaufszentrenregelung soll künftig ab einer Verkaufsfläche von 80 Quadratmeter greifen. Supermärkte dürfen nur mehr im Ortskern errichtet werden und eine Verkaufsfläche von maximal 500 Quadratmeter aufweisen - bisher galten 800 Quadratmeter. Wenn bei Ausbau eines bestehenden Supermarktes gleichzeitig die Nahversorgung in einem anderen Ort gesichert wird, ist eine Erweiterung auf bis zu 800 Quadratmeter am Ausbaustandort zulässig.

"Wir wollen mit dieser und begleitenden Maßnahmen die Bodenversiegelung massiv eindämmen, dem Klimawandel entgegensteuern, die Ortszentren in den Gemeinden neu beleben und attraktivieren, zugleich auch Leerstand vermeiden und die Zentren für die Bevölkerung besser erreichbar machen - insbesondere mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Rad oder zu Fuß", so Dorner.

Bei der Verkehrsorganisation und der Parkplatzgestaltung sei der Klimaschutz zu beachten. So soll etwa nicht befahrbare Fläche begrünt und bei je fünf Parkplätzen ein Baum gepflanzt werden. Ebenfalls forciert werde der Einsatz Erneuerbarer Energien, denn die Dachflächen sind mit Ausnahme der technisch bedingten Flächen zu begrünen oder mit PV-Anlagen auszugestalten.