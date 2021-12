Warnstreiks in der Lederindustrie für Jänner angekündigt

In der Lederindustrie drohen im Jänner Warnstreiks. Die Arbeitnehmervertreter kritisierten nach einer gestern gescheiterten, sechsten Kollektivvertragsverhandlung ein aus ihrer Sicht zu geringes Angebot der Arbeitgebervertreter. "Die angebotene Lohn- und Gehaltserhöhung von 2,5 Prozent und die Verweigerung eines Mindestlohns von 1.500 Euro vor Ende 2023 sind ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten", so Gewerkschafter Gerald Kreuzer (PRO-GE) und Albert Steinhauser (GPA).

Bei einer Betriebsversammlung bei Boxmark im steirischen Feldbach am Donnerstag stimmten die Beschäftigten für Warnstreiks im neuen Jahr, wie die Gewerkschaften am Freitag in einer Aussendung mitteilten. Vom Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) gibt es mittlerweile die Streikfreigabe.

Kreuzer und Steinhauser erinnern an die Sozialpartnervereinbarung von 2017, wonach die Umsetzung des Mindestlohnes von 1.500 Euro brutto bis 2020 in allen Branchen vorgesehen ist. "Darüber hinaus hat es im Jahr 2020 keinen Lohn- und Gehaltsabschluss gegeben, da die Arbeitgeber auch damals die Verhandlungen verzögert und torpediert haben." Die Arbeitnehmer forderten daher eine Lohnerhöhung von 3,6 Prozent sowie die Einführung des Mindestlohnes von 1.500 Euro bis Mitte 2022.

Die ledererzeugende Industrie in Österreich besteht laut Gewerkschaft aus dem Unternehmen Boxmark Leder mit Standorten im steirischen Feldbach und im burgenländischen Jennersdorf sowie dem steirischen Unternehmen Wollsdorf Leder. Insgesamt stellen an diesen Standorten rund 1.500 Beschäftigte Produkte für viele Premiumkunden aus der Automobil-, Luftfahrt-, Bahn- und Möbelindustrie her.