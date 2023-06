Raiffeisenlandesbank: Gute Bilanz nach einem schwierigen Jahr

Steigende Inflation, die daraus folgenden Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank, der Krieg in der Ukraine mit der Energiekrise im Fahrwasser – die Rahmenbedingungen waren 2022 auch für Banken keine leichten. Ebenfalls zu erkennen sei aber, dass „erneut mehr Burgenländerinnen und Burgenländer als bisher ihr Geld der Raiffeisenlandesbank als sicherem Partner“ anvertraut haben. Die Einlagen stiegen im Jahr 2022 demnach um 10,9 Prozent.

Zugleich ist ein Rückgang des Betriebsergebnisses von 32,56 auf 20,08 Millionen Euro zu verzeichen. Dieser Rückgang sei vorrangig auf den Wegfall der Ausschüttungen durch die RBI zurückzuführen, die 2021 noch 11,93 Millionen Euro betragen hatten.

Das Geschäftsjahr in Zahlen

Bevor die Generalversammlung Mittwochnachmittag im Wirtschaftskammer-Festsaal zusammenkam, blickten Präsident Erwin Tinhof, Generaldirektor Rudolf Könighofer, Stellvertreterin Eva Fugger und Vorstandsdirektor Rudolf Suttner auf das Geschäftsjahr zurück.

Die Bilanzsumme der Raiffeisenlandesbank Burgenland beträgt 4,73 Milliarden Euro und erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 257,77 Millionen Euro (rund 5,8 Prozent). Betrugen die Sicht-, Spar- und Termineinlagen der Kunden 2021 noch insgesamt 1,37 Milliarden Euro, so erreichten sie im Berichtsjahr 2022 zuletzt 1,52 Milliarden.

Die 10,9-prozentige Steigerung erkläre sich eben daraus, dass die Kunden in den unsicheren Zeiten verstärkt nach Anlagemöglichkeiten bei der Raiffeisenlandesbank suchen, wie es heißt. Auch bei den Online-Sparbüchern konnte eine Steigerung verbucht werden, während die Einlagen auf traditionelle Sparbücher auf hohem Niveau leicht rückläufig waren.

2.380 neue Bausparer, hohe Eigenmittel

Im Jahr 2022 wurden überdies 2.380 neue Bausparverträge abgeschlossen und 6,7 Millionen Euro an Bausparfinanzierungen für den privaten Wohnbau zur Verfügung gestellt.Die Forderungen an Kunden (Ausleihungen) erhöhten sich auf 2,06 Milliarden Euro oder 8,8 Prozent (nach 1,90 Milliarden im Vorjahr). Hier zeige sich der ungebrochen hohe Bedarf des Marktes nach Krediten. Auch das Raiffeisen-Leasing wurde von den Kunden stark in Anspruch genommen. Ende 2022 betrug das refinanzierte Volumen rund 86 Millionen Euro.

Die Eigenmittel der Raiffeisenlandesbank Burgenland sind auf ähnlichem Niveau wie 2021 und belaufen sich auf 430,2 Millionen Euro (nach 434,4 Millionen Euro im Jahr davor). Die Bank halte damit mehr als doppelt so viel Eigenmittel als gesetzlich vorgeschrieben. Dank des Überschusses von 218,8 Millionen Euro sei eine Risikoabsicherung gewährleistet, „die allen Eventualitäten der nächsten Zeit gerecht wird und darüber hinaus auch künftige Investitionen ermöglicht“.

Eine weitere Beteiligung, die Raiffeisen Information GmbH & Co KG trug im Berichtsjahr um 2,42 Millionen Euro weniger als im Vorjahr zum Ergebnis bei. Das EGT (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit) hat sich positiv entwickelt und betrug im Berichtsjahr 15,78 Millionen Euro (nach 12,88 Millionen Euro im Vorjahr).

„Persönlich und digital“: Der Mix macht's aus

„Alle Kennzahlen der Bilanz 2022 zeigen, dass uns die Kunden auch in wirtschaftlich turbulenten Zeiten das volle Vertrauen schenken“, sagte die stellvertretende Generaldirektorin Eva Fugger.

Die Raiffeisenlandesbank Burgenland betreut 53.000 Kundinnen und Kunden; insgesamt sind es in der Raiffeisenbankengruppe Burgenland 245.000 Kundinnen und Kunden, nach wie vor der „unangefochtene Platz eins“ im Land. In der Kundenbetreuung zähle der richtige Mix aus persönlicher Beratung und digitalem Angebot. Bei 80 Bankstellen im Land betreibt Raiffeisen 91 Bankomanten. „Wir wollen jeder Kundin und jedem Kunden die passende Möglichkeit für den Abschluss von Bankgeschäften bieten“, betonte Vorstandsdirektor Rudolf Suttner.

Ein aktueller Schwerpunkt liegt vor allem in der Nachhaltigkeit: Mit 18 Erneuerbaren Energiegemeinschaften gibt es in allen Regionen des Landes Angebote, die auch stark angenommen werden. Damit habe man, so Präsident Erwin Tinhof, ein Instrumentarium geschaffen, das es Mitgliedern erlaubt, saubere Energie zu erzeugen, zu speichern, selbst zu verbrauchen und/oder zu verkaufen.

„Gemeinsam mit unseren Kunden sind wir gut durch das schwierige Jahr 2022 gekommen“, stellten Generaldirektor Rudolf Könighofer und der Vorstand fest. Ziel sei es, die hohen Marktanteile sowohl bei Privatkunden als auch bei Firmenkunden auszubauen, zeigte er sich zuversichtlich für kommende Jahre.

