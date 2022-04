Wer baut noch? Im Wohnbau brennt der Hut

Werbung

Volle Auftragsbücher und die steigende Nachfrage auf der einen Seite und Lieferengpässe und gestiegene Preise auf der anderen: Nicht nur bei privaten Häuslbauer, auch bei gemeinnützigen Bauvereinigungen brennt der Hut, seit der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist.

Innungsmeister Breser: Probleme wie „Faustschlag“

Alfred Kollar, Obmann der OSG und der GBV geht sogar so weit, dass er eine Verringerung der Bautätigkeit ankündigt. Betroffen davon, vor allem der soziale Wohnbau.

„Es tut uns leid, aber mangels Leistbarkeit für Kunden und Wirtschaftlichkeit für Unternehmen, ist das Bauen in diesem Segment nicht mehr zumutbar“, so Kollar. Dafür will man Reihenhausprojekte forcieren, da die Nachfrage vor allem im Nord- und Mittelburgenland ums doppelte gestiegen sei.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei der Neuen Eisenstädter, wie Geschäftsführer Anton Mittelmeier schildert, der vor allem die gestiegenen Grundstückspreise und Verzögerungen bei Lieferungen als Problem sieht. Für Bernhard Breser, Landesinnungsmeister des Baugewerbes, ein „Faustschlag.“

„Wir können im Land so hoch hüpfen, wie wir wollen, der Hebel liegt beim Bund. Wohnbau muss leistbar sein, aber nicht unter der Prämisse ‚koste es, was es wolle.‘“ SP-Wirtschaftssprecher Gerhard Hutter

Man brauche die Genossenschaften, könne aber hier im Gegensatz zu öffentlichen Auftraggebern keine variable Preisgestaltung anbieten. Eine Situation, in der man nicht mehr seriös kalkulieren könne und sich ins kaufmännische Kriminal begeben würde.

Seine Botschaft richtet er an die Politik: „In erster Linie muss man die Energiepreise regulieren. Passiert das nicht, wird es schnell zu viel Personal für zu wenig Aufträge geben“, ist Bresner überzeugt. Auch SP-Wirtschaftssprecher Gerhard Hutter sieht den Bund gefordert: „Wir können im Land so hoch hüpfen, wie wir wollen, der Hebel liegt beim Bund. Wohnbau muss leistbar sein, aber nicht unter der Prämisse ‚koste es, was es wolle.‘“

Spannende Frage ist nun, in welchem Volumen die Wohnbau-GmbH des Landes bauen wird und wie man die Preise halten will. Im Büro von Landesrat Heinrich Dorner jedenfalls steht der Fahrplan: Demnächst sollen die neuen Förderrichtlinien gelten und das neue Landesunternehmen starten.

Zunächst mit je einem Projekt pro Bezirk. Sparen will man durch „die richtige Grundstückswahl“ oder den „bewussten Beschaffungszeitpunkt der Materialien“. Verzögerungen seien – derzeit – nicht in Sicht.