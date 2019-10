Die Verunsicherung bei den heimischen Wirten ist auch zwei Wochen vor Inkrafttreten des generellen Rauchverbots zum Teil noch groß. Von den rund 2.600 Betrieben habe etwa die Hälfte schon umgerüstet, „die restlichen 50 Prozent werden mit dem generellen Rauchverbot aber ein Problem haben“, befürchtet Franz Perner, Spartenobmann in der Wirtschaftskammer Burgenland.

Etliche Wirte würden ausbleibende Gäste befürchten und resignieren, ergänzt Spartenobmann Helmut Tury: „Einige meinen, es sei wohl am gescheitesten aufzuhören.“ Als Hilfestellung in Bezug auf die Neuerungen hat die Wirtschaftskammer daher kürzlich eine Art Leitfaden mit allen wichtigen Informationen per E-Mail an die Betriebe verschickt. Dazu zählt etwa die Kennzeichnungspflicht des Rauchverbots in allen betroffenen Räumen.

Die Wirtschaftskammer pocht aber weiterhin auf einen Raucherraum in der Gastronomie, ähnlich wie in der Hotellerie. „Wir fordern die gleichen Rechte wie andere,“ so Perner. Der Strafrahmen ändert sich mit 1. November übrigens nicht – er entspricht dem bisherigen für Rauchen im Nichtraucherbereich: Raucher müssen mit bis zu 100 Euro, im Wiederholungsfall mit bis zu 1.000 Euro, „duldende“ Wirte mit bis zu 2.000 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 10.000 Euro Strafe rechnen.