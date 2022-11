Burgenlands KRAGES hat ab sofort auch medizinischen Geschäftsführer

Werbung

Der Wiener Arzt Stephan Kriwanek, der bisher Vorstand der chirurgischen Abteilung der Klinik Donaustadt war, übernimmt die neu geschaffene Funktion, teilte die KRAGES in einer Aussendung mit. Der bisher alleinige Geschäftsführer Hubert Eisl bleibt Sprecher der Geschäftsführung und für die wirtschaftlichen Agenden zuständig.

Kriwanek, der am Mittwoch seinen Dienst in der Direktion in Eisenstadt angetreten hat, soll dafür sorgen, dass die KRAGES als Arbeitgeber attraktiver wird, um genug Personal für offene Stellen finden zu können. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hob in einer Aussendung die Investitionen in den Ausbau der burgenländischen Krankenhäuser hervor und betonte, dass alle vier KRAGES-Spitäler erhalten bleiben - das würde aber auch bedeuten, "dass wir jetzt alles dafür tun müssen, dass wir Top-Leute aus dem ärztlichen Bereich ins Burgenland holen und hier halten müssen. Hier stehen wir in einem harten europaweiten Wettbewerb".

Kriwanek selbst sprach von einer "positiven Herausforderung". Eisl betonte, die Aufgaben in der Führung eines Krankenhausträgers seien in den vergangenen Jahren durch Pandemie, Digitalisierung, medizinischen Fortschritt und die angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt der Ärzte immer komplexer geworden. Als Team werde man diese nun "fokussierter bewältigen" können, so Eisl.