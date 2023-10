LK sieht EU gefragt im Streit um Ukraine-Getreide

Die Preise für Getreide gehen seit rund zehn Jahren konstant nach unten, kritisieren die Lackenbacher Bio-Bauern in einem gemeinsamen Brief (siehe Leserbriefe). Hätten sie 2014 noch 440 Euro für die Tonne Bio-Mahlweizen bekommen, seien es 2023 nur noch 330 Euro - Inflation miteingerechnet ein Minus von 40 Prozent. Gleichzeitig sei der bürokratische Aufwand unverhältnismäßig und Ausgleichszahlungen für Verzicht auf Pflanzenschutzmittel gesunken. Der für die Wirtschaftskrise geschaffene Notfallfonds zahle einem Durchschnittsbetrieb (44 Hektar) gerade einmal 132 Euro pro Jahr. Das Preis-Problem nur auf den Ukraine-Krieg zu schieben, sei zwar “schlicht und einfach zu wenig”, dennoch fragen sich die Lackenbacher: “Es wird zugelassen, dass Billiggetreide aus einem Nicht-EU-Land die Preise verzerrt und die heimische Landwirtschaft zerstört. Warum können Ungarn und Polen diese Transits stoppen, aber Österreich nicht?” Ins gleiche Horn hatte auch schon im Vormonat FP-Bauernvertreter Thomas Karacsony geblasen.

LK fordert Plombierung von Ukraine-Transportern

“Tatsächlich haben sich die Weizen-Importe aus der Ukraine in die EU seit Kriegsbeginn von 0,36 auf 5,6 Millionen Tonnen verfünfzehnfacht”, rechnet der Brüssel-erfahrene Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich bei einer Pressekonferenz am vergangenen Montag vor. Die Ukraine sei von Getreideexporten nach Afrika abhängig, Russland beschießt aber die ukrainische Exportroute über das Schwarze Meer. Daher habe die EU zollfreie “Solidaritätskorridore” in die EU zugelassen.

Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich mit der Pflanzenbauausschuss-Vorsitzenden Maria Portschy kritisieren die Getreide-Politik der Europäischen Kommission. Foto: Foto: BVZ/Kaiser

Das Problem: Großhändler verkaufen das ukrainische Getreide nun nicht wie geplant nach Afrika, sondern gleich in die EU und sorgen so für einen dramatischen Preisverfall - der auch ein Qualitätsverfall ist: In der Ukraine sei Gentechnik nicht reguliert wie in der EU, warnt Berlakovich. Kammerrätin Maria Portschy, Vorsitzende des LK-Pflanzenbauausschusses, ergänzt: “Gleichzeitig hungern die Menschen im Sudan und Somalia, weil ihr Getreide nicht ankommt.”

Der Lösungsansatz von Berlakovich klingt eigentlich sehr leicht umsetzbar: “Wir fordern von der Europäischen Kommission, dass Getreidetransporte aus der Ukraine versiegelt werden.” So können die EU-Landwirtschaften sicher sein, dass kein Getreide am Weg von der Ukraine nach Afrika in der EU verkauft werde. Karacsony geht das nicht weit genug, er fordert, “die schädlichen Sanktionen gegen Russland und das Getreideabkommen mit der Ukraine beenden”.