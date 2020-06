Nach wie vor nur ein Drittel der 15-Jährigen im Burgenland entscheide sich für eine Lehrausbildung, bedauert Melanie Eckhardt, Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Burgenland, die selbst ihre Karriere mit einer Lehre begonnen hat. Mit der kürzlich gestarteten neuen Initiative „G’lernt is g’lernt“ wolle man daher gezielt ein Zeichen für die Lehre setzen, denn der duale Bildungsweg sei schließlich besonders auch als Chance in Bezug auf den Fachkräftemangel zu sehen. „Trotz Corona-Krise: Das ist und bleibt ein Thema, das alle Branchen betrifft“, ist Eckhardt überzeugt.

Fast die Hälfte der Betriebe im Burgenland würden von Frauen geführt, hebt Eckhardt, hervor. Zur Vorbildwirkung werden daher im Rahmen der neuen Initiative einzelne Unternehmerinnen, die mit einer Lehrausbildung erfolgreich den Weg in die Selbständigkeit eingeschlagen haben, vor den Vorhang geholt.

Den Anfang machte Gabriele Weinreich, ausgebildete Konditormeisterin und Chefin der Cafe-Konditorei Weinreich in Oslip. Ihr Erfolgsrezept: „Man muss wissen, was man will und dies dann umsetzen können.“ Der Schritt zur Selbständigkeit sei nicht einfach gewesen, doch mit viel Einsatz, Engagement und Unterstützung ihrer Familie meistere sie die Herausforderungen.