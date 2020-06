Trotz vieler Bemühungen entscheiden sich im Burgenland nach wie vor nur ein Drittel der 15-jährigen für eine Lehrausbildung. „Es ist an der Zeit, endlich das in den Köpfen verankerte Bild aufzulösen und aufzuzeigen, was die Lehre wirklich ist: eine Chance – für Jugendliche und für unsere Betriebe“, erklärt Melanie Eckhardt, Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Burgenland.

Deshalb setzt Frau in der Wirtschaft mit „g’lernt is g’lernt“ ein Zeichen für die Lehre, denn ein dualer Bildungsweg birgt nicht nur viel Potenzial, sondern auch Chancen, um die Lücke an qualifizierten Fachkräften nach und nach zu füllen. „Trotz Corona-Krise: der Fachkräftemangel ist und bleibt ein Thema, das alle Branchen betrifft,“ ist Eckhardt überzeugt.

Burgenlands Wirtschaft ist weiblich

Positiv sei – so die Frau in der Wirtschaft-Landesvorsitzende - „fast die Hälfte der Betriebe im Burgenland werden von Frauen geführt und das mit Erfahrung und vor allem Begeisterung.“ Genau mit dieser Begeisterung stellen sich Burgenlands Unternehmerinnen einem akuten Problem in der Wirtschaft, dem Fachkräftemangel. Mit „g‘lernt is g‘lernt“, eine Initiative von Frau in der Wirtschaft, wird Jugendlichen gezeigt, dass die Lehre ein erfolgreicher Bildungs- und Karriereweg ist, der auch in die Selbständigkeit führen kann.

Bei „g’lernt is g’lernt“ werden Frauen vor den Vorhang geholt, die mit einer Lehrausbildung erfolgreich den Weg in die Selbständigkeit eingeschlagen haben.

Eckhardt abschließend: „Uns Frauen in der Wirtschaft ist es wichtig, dass sich junge Menschen frühzeitig informieren, Erfahrungen sammeln und die Angebote der Wirtschaftskammer - von der Berufsorientierung bis zum Talente-Check - nutzen. In vielen Gesprächen haben wir gehört, dass hier noch viel Informations- und Aufklärungsarbeit notwendig ist, deshalb starten wir jetzt die Kampagne „g‘lernt is g‘lernt“ Auch Melanie Eckhardt hat ihre Karriere mit einer Lehre begonnen und erst nach der Übernahme des elterlichen Betriebes das Studium Handelsmanagement an der FH Wien mit dem Abschluss Master of Science (MSc) 2016 absolviert.

Wie´s geht, im Job mit einer Lehre erfolgreich zu sein, zeigt auch Gabriele Weinreich, ausgebildete Konditormeisterin und Chefin der Cafe-Konditorei Weinreich in Oslip.

Das Erfolgsrezept sei dabei nicht schwer, so Weinreich. „Man muss wissen, was man will und dies dann umsetzen können.“ Der Schritt zur Selbständigkeit sei nicht einfach gewesen, doch mit viel Einsatz, Engagement und Unterstützung ihrer Familie meistere sie die Herausforderungen.

Ziele der Kampagne sind

Erfolgreiche Unternehmerinnen in den Mittelpunkt rücken

Vielfalt der Unternehmerinnen hinsichtlich Bildungsweg (duale Ausbildung) und Branche aufzeigen

Role Models als Vorbildwirkung

Unternehmerinnen ermutigen Frauen und insbesondere Jugendliche zu

unterschiedlichen Bildungswegen

Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung

Verschiedene Bildungswege – speziell die duale Ausbildung – können zum Erfolg sowie in die Selbständigkeit führen.

Fachkräftemangel entgegenwirken

Jugendliche als zukünftige Fachkräfte gewinnen

Weibliches Unternehmertum verankern

Wirtschaftliches Denken und weibliches Unternehmertum bei Jugendlichen