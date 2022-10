Wirtschaftskammer Burgenland: Teuerung "beflügelt Pfusch"

Werbung

"Die massive Kostensteigerung, zum Beispiel durch die steigenden Energiekosten, beflügelt den Pfusch", betonte der burgenländische Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth am Dienstag bei Schwerpunktkontrollen in Klingenbach. Mehrere Millionen Euro würden am Fiskus vorbei erwirtschaftet.

Betroffen seien häufig Elektroarbeiten, Autoreparaturen, Hausbau oder Nachhilfe. Für die burgenländischen Betriebe bedeute der Missbrauch im grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr ungleiche Wettbewerbsbedingungen. "Gerade deshalb müssen wir kontrollieren, dass die Spielregeln zum Wohle unsere Unternehmer und deren Mitarbeiter eingehalten werden", meinte Nemeth. Kontrolliert wurde am Dienstag an fünf Grenzübergängen - neben Klingenbach auch in Kittsee, Nickelsdorf, Rattersdorf und Heiligenkreuz.

Seitens der Arbeiterkammer, die am Mittwoch zu einem Kontrollgipfel lädt, betonte man bei der Schwerpunktaktion die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Behörden und Sozialpartnern. Wilfried Lehner, Leiter der Finanzpolizei, will die Schwerpunktkontrollen fortführen. Immerhin würde Lohn- und Sozialdumping für "redliche Unternehmer" zu Problemen und Benachteiligungen führen. Auch die Polizei nahm an der Aktion teil. Sie ist insbesondere dann zuständig, wenn es um Betrug und Urkundenfälschung geht, sagte Landespolizeidirektor-Stellvertreter Werner Fasching.