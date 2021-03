Die Zahl zwei nimmt in der neuen Strategie der Energie Burgenland eine zentrale Rolle ein. Bis zum Jahr 2025 will man Investitionen in Höhe von zwei Milliarden Euro tätigen, den CO2-Ausstoß auf null halbieren und die Gewinne im Unternehmen verdoppeln. So fassen Vorstandsvorsitzender Stephan Sharma und Finanzvorstand Reinhard Czerny die Pläne zusammen, mit denen sie und ihr Team die Energie Burgenland zu einem der führenden „Green-Tech“ Unternehmen Europas und das Burgenland zur ersten klimaneutralen Region machen wollen.

Das „Programm Burgenland 2025" setzt dabei neben der Windkraft vor allem auf die Photovoltaik – für beide Bereiche gibt es neue Beteiligungsmodelle (auf der Plattform weiterdenker.at); hinzu kommen Neuerungen im Bereich der Netze und der Digitalisierung. Das Netz wird von Oberpullendorf über Rotenturm bis Güssing für die Erschließung der Region mit erneuerbarer Energie massiv ausgebaut, der Breitband-Ausbau ist einer der Schwerpunkte im digitalen Bereich. Die Digitalisierung sei auch ein Schlüssel zur Klimaneutralität, betonen Sharma und Czerny.

Grünes Licht für grüne Strategie

„Vom klassischen Energieversorger wollen wir zu einem führenden grünen Unternehmen werden“, unterstich Sharma bei der Präsentation der neuen Strategie, „wir haben uns dazu sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie wir als Entscheidungsträger eine Antwort auf Fragen des Klimaschutzes geben können.“ Erarbeitet wurde das „Programm Burgenland 2025“ mit dem gesamten Team und allen Unternehmensbereichen. Grünes Licht gab es auch vom Aufsichtsrat.

Die Nachhaltigkeit spielt in der Finanzierung ebenso eine Rolle, stellte Czerny „grüne“ Modelle auf dem Finanzmarkt vor. Insgesamt setzt man auf einen Mix, wobei zehn bis 20 Prozent aus Eigenkapital, der Rest aus Fremdfinanzierung geleistet werden sollen. Die Eigenkapitalquote soll bei 45 Prozent halten, der Verschuldungsgrad niedrig und die Schuldentilgungsdauer kurz sein.

Wie Sharma nannte auch Czerny eine ganz persönliche Motivation für die nachhaltigen Überlegungen: „Meine Söhne gehören schon der Generation ,Fridays for Future‘ an und ich bin froh, dass diese unsere Generation derart in die Pflicht nimmt.“ Mit der Strategie 2025 werde man diese Einstellung leben.

Wertschöpfung und neue Arbeitsplätze

Die Zwei-Milliarden-Investitionen würden im Burgenland eine Wertschöpfung von 530 Millionen Euro auslösen und 6.400 Arbeitsplätze schaffen, rechnet das Vorstands-Duo vor. 45 Prozent der Investitionen sollen in die Windkraft fließen, 30 Prozent in Photovoltaik und 20 Prozent in den Netzausbau. Die möglichen Projektstandorte seien vom Nord- bis zum Südburgenland verteilt. Die Investitionen beziehen sich jedoch nur auf das Burgenland, Auslandsaktivitäten seien derzeit nicht spruchreif.

Wachsen will die Energie Burgenland in den vier Bereichen Erzeugung, Netz, Digitalisierung und Kunden. So soll die Erzeugung erneuerbarer Energie von 900 auf über 3.000 GWh verdreifacht werden und neben der Nummer eins bei Windkraft soll das Unternehmen auch bei der Photovoltaik die Nummer eins in Österreich werden. Hierzu brauche es den Dachflächen- sowie den Flächenausbau mit Doppelnutzung.