Erster Stromspeicher wurde mit einem Fest im Land empfangen

Das Wort „historisch“ fiel an diesem Tag nicht nur einmal, mehr noch: Es könnte „ein historischer Tag für ganz Europa werden“, meinte EU-Kommissionsleiter Martin Selmayr bei der Pressekonferenz in Eisenstadt, worauf es mit Elektrobussen in den Solarpark Schattendorf ging. Denn dort steht ab sofort der erste Großspeicher – und er wurde vor Ort von der Werkskappelle der Burgenland Energie mit Blasmusik empfangen; Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Energie-Vorstandsvorsitzender Stephan Sharma übergaben den Speicher seiner Bestimmung, also dem Testbetrieb.

Vor zwei Jahren hatte Doskozil erstmals das deutsche Unternehmen „CMBlu“ besucht, das die „verrückte Idee“ hatte, die organische Speicherung, wie sie überall in der Natur zu finden ist, in die Technologie zu übertragen. Ein Jahr später wurde die Kooperation beschlossen, „und jetzt geht die erste Großbatterie der Welt im Burgenland in Betrieb. So etwas geht nur mit einem Partner, der das vorantreibt“, sagte „CMBlu“-Gründer Peter Geigle.

Foto: Wolfgang Millendorfer

Betrieb in der „freien Strom-Wildbahn“

Sein Team – es besteht aus 200 Köpfen und betreibt in Deutschland „das größte Nicht-Lithium-Forschungslabor Europas“ – war auf freiem Feld in Schattendorf per Liveschaltung zum Richtfest für den Speicher eingeladen. Ein Fest, das die Burgenland Energie, vertreten von Vorstandsvorsitzendem Sharma und Finanzvorstand Reinhard Czerny, mit weiteren Partnern aus der Wirtschaft und ganz traditionell mit Lehrlingsspruch und dem Zerschlagen eines Glases beging.

Die Batterien speichern nun vorerst Strom im Umfang von rund 200 Haushalten, und zwar 500 Kilowattstunden. Im Testbetrieb sollen sich „die hervorragenden Labor-Ergebnisse in der freien Strom-Wildbahn bewahrheiten“, wie es Sharma ausdrückte. „Und es ist keine Hoffnung“, hielt Landeschef Doskozil fest, „wir glauben daran, dass wir damit die Speicherfrage lösen können.“

Unbestritten sei ein gewisses Risiko, räumte Doskozil auch ein, dass nämlich Manches im Echtbetrieb nicht so laufen könne, wie man es sich vorgestellt hat, „aber ohne Risiko keine Innovation“. Aus europäischer Sicht rechnete EU-Botschafter Selmayr vor: „Deutschland will bis 2045 energieunabhängig sein, Österreich bis 2040 und das Burgenland bis 2030. Wie sind hier also in der optimistischsten und risikobereitesten Region Europas.“

„Noch schneller als 2030“

Seinen persönlichen historischen Moment genoss auch „CMBlu“-Gründer Peter Geigle, als er vor dem Speicher in Schattendorf stand. Und die Motivation für den Testbetrieb ist groß: 2030 sei nur das äußerste Ziel, meinte Geigle schmunzelnd, „wir schaffen es früher und für jedes Jahr, das wir schneller sind, überlegen wir uns was“.

Was es technisch bedeutet, das Burgenland mittels Windkraft, Photovoltaik und organischem Speicher energie- und preisautark zu machen, legte Sharma auf ein einfaches Beispiel um: Beim Weingut Scheiblhofer in Andau habe man sich in einer Halle getroffen, „50 mal 50 Meter groß und vier Meter hoch“ – das würde an Platz für einen Speicher ausreichen, um mit einer Gesamtkapazität von 300 Megawattstunden den Bedarf im Land abzudecken.

Jetzt geht es an den besagten Test „in der freien Strom-Wildbahn“, die Kapazitäten sollen dabei laufend erhöht werden, neue Speicher aus Deutschland könnten schon bald geliefert werden. Zuerst muss aber „nur mehr“ der Praxistest bestanden werden.