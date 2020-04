BVZ: Wie schwierig ist die Situation aus Ihrer Sicht für die Branche im Burgenland?

Klaus Hofmann: Diese Krise trifft den Tourismus härter als alle anderen Branchen. Wir haben seit 16. März NULL Umsatz. Dabei wären gerade die Osterwoche und die Maifeiertage für viele burgenländische Tourismusbetriebe Hochsaison. Dasselbe gilt ausnahmslos für alle unsere Zulieferer, die meisten davon burgenländische Qualitätsbetriebe, für die wichtige Abnehmer komplett wegfallen: An der touristischen Nachfrage hängt so viel mehr, als man auf den ersten Blick sieht.

Welche Konsequenzen mussten im Personalbereich gezogen werden?

Löhne und Gehälter sind bei uns wie überall in der Branche mit großem Abstand der höchste Kostenfaktor. Viele Betriebe haben sich dennoch entschlossen, sich von keinem Mitarbeiter zu trennen und haben die gesamte Belegschaft zur Kurzarbeit angemeldet. Das handhaben die meisten Kollegen so oder sie vereinbaren zumindest einvernehmliche Lösungen mit Wiedereinstellungszusagen. Wir alle haben tolle Teams und hoffen sehr, mit ihnen gemeinsam bald wieder Gäste begrüßen zu können.

Können die Hilfspakete von Bund und Land das Gröbste abfedern oder werden etliche burgenländische Hoteliers auf der Strecke bleiben?

Diesbezüglich ist noch nichts entschieden, da laufen noch Verhandlungen beziehungsweise Einreichungen und werden noch Richtlinien erarbeitet. Aber wir hoffen natürlich ganz stark, dass Pakete des Bundes und ganz besonders die Unterstützung vom Land Burgenland für die Tourismusbetriebe greifen. Das ist deshalb so wichtig, weil wir im burgenländischen Tourismus besonders mitarbeiterintensiv sind und in der Region investieren. Dazu kommt aber auch, dass Industrie und Handel die verpassten Verkäufe wieder aufholen können oder sogar nur auf andere Vertriebswege ausweichen müssen – also etwa online verkaufen. Bei uns funktioniert das nicht. Im Tourismus ist jeder Tag ohne Gäste wie ein Flugzeug ohne Passagiere: Es hebt zwar ab, aber es bleibt auf seinen Kosten sitzen.

Wie schwer wiegt der Wegfall des Ostertourismus für die Thermen- und Hotellandschaft des Landes?

Die ÖHV hat eine bundesweite Befragung in Auftrag gegeben zu den Plänen der Österreicher für den Osterurlaub, aber die haben wir natürlich abgesagt: Das hätte keinen Sinn gemacht. Schon vor dem Urlaubsverbot der Bundesregierung war klar, dass das nichts mehr werden kann. Die Verordnung von Gesundheitsminister Anschober war quasi die amtliche Bestätigung dafür. Da geht es uns im Burgenland jetzt wie auch den Metropolen weltweit mit den abgesagten Städtetrips, den Kollegen an den Wanderwegen, den Skiressorts und Golfplätzen: Ostern ist überall Hochsaison. Das wird keine Ferienregion der Welt aufholen und im Burgenland, das keine starke Wintersaison hat, ist der Wegfall dieses „Frühlingserwachens“ besonders schlimm. Da wären auch die Gasthäuser und Heurigen voll gewesen. Auch die sind Tourismus.

Wie wird es Ihrer Ansicht nach in der Branche weitergehen?

Ein Silberstreif am Horizont ist sicher die starke Marke Burgenland und dass im Leben nach der Krise „Urlaub in Österreich“ wieder stärker in den Fokus rücken wird. Die Österreicher werden in den nächsten Monaten und vermutlich auch den kommenden Jahren merklich stärker Urlaub in Österreich machen. Da stehen wir im Burgenland besonders für den großen Markt in Ostösterreich quasi „in der Poleposition“. Wir haben erstmals einen strategischen Vorteil - wir haben zu drei Viertel inländische Gäste und zu einem Viertel internationale, im gesamten Bundesgebiet ist es umgekehrt. Und grenzüberschreitende Reisen werden eher zurückgehen, Inlandsreisen zunehmen.

Gibt es bereits Konzepte, wie man nach der Krise die Branche im Burgenland wieder in Schwung bringen könnte?

Alle meine Hotelierskollegen im Burgenland und auch mein Team in St. Martins sprühen nur so vor Ideen. Zunächst wird es aber massive Unterstützung von Bund und Land brauchen. Denn wie erwähnt: Die Verluste durch die Schließung kann kein Tourismusbetrieb aufholen. Wir wollen aber so rasch wie möglich wieder in die Rolle des Gastgebers an diesem schönen Flecken Erde und damit vor allem auch die des zuverlässigen Arbeitgebers, der „Speerspitze regionaler Wertschöpfung“, wie aber auch Sozialversicherungs- und Steuerzahlers in der Region zurückkehren.