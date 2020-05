Pünktlich zum bevorstehenden Pfingstwochenende darf die heimische Hotellerie wieder ihre Pforten für Gäste öffnen. Obwohl die Branche mit einem langsamen Start rechnen muss – an einem der sonst stärksten Wochenenden des Jahres.

Die Vorfreude sei jedenfalls groß, schildert der scheidende Tourismusdirektor Hannes Anton (siehe links) der BVZ: „Bis auf wenige Ausnahmen werden alle aufsperren – wenn auch nicht alle unbedingt direkt am 29. Mai.“

Optimistisch stimme die jüngste Gallup-Umfrage: „Demnach interessiert sich ein Viertel der Österreicher für einen Urlaub im Burgenland, das ist für ein kleines Bundesland sensationell gut. Jetzt hoffen wir, dass sich die Umfrage auch in Buchungen niederschlägt“, so Anton. Die Menschen seien nämlich noch, „ein bisschen in der Warteschleife“. Die BVZ hörte sich bei den Hoteliers im Land um.

m St. Martins Therme & Lodge, Frauenkirchen: Der Lockdown sei für Wartungs- und Sanierungsarbeiten sowie eine Außenpool-Erweiterung mit einer großen Liege-Terrasse genutzt worden, erklärt Geschäftsführer Klaus Hofmann. Alle Vorkehrungen seien getroffen, „wichtig ist jetzt auch, dass die Gäste sich an die Vorgaben halten.“ Für den Sommer gebe es schon „viele Buchungen für zwei Wochen oder länger.“

m Reduce, Bad Tatzmannsdorf:

Direktor Leonhard Schneemann sieht der Wiedereröffnung positiv entgegen. Die Mitarbeiter wurden auf die neue Situation gut eingeschult. Die Buchungslage sieht er optimistisch, für den Kurbereich eher, wie die Hotels.

m Thermenhotel und Sporthotel Kurz Oberpullendorf: „Da die Therme am 1. Juli aufsperrt, werden wir das in Lutzmannsburg so machen“, erklärt Günter Kurz, „allerdings mit maximal 55 Prozent Auslastung.“ Das Hotel in Oberpullendorf werde am 29. Mai öffnen. „Wir sind am Pfingstwochenende sogar ausgebucht, rechnen aber damit, dass wir die Juni-Vorjahreszahlen nicht erreichen.“ Die Mitarbeiter seien noch alle in Kurzarbeit. Gehofft werde auf eine baldige Aufhebung der Ein-Meter-Abstandsregel, „damit wieder geschäftliche Normalität einkehrt“, so Kurz.

m Hotel Larimar Stegersbach: Mit einer externen Beraterin hat sich das Hotel Larimar auf die Wiedereröffnung vorbereitet, die, unter dem Motto „Veränderung statt Verschlechterung steht“. Sogar ein Isolierzimmer wurde für den Fall der Fälle eingerichtet und die Hotelärztin könne Corona-Testungen durchführen. Die Auslastung sei, so Direktor Johann Haberl, „zufriedenstellend. Der Gast soll sich trotz vermehrter Hygienemaßnahmen und Achtsamkeit wohlfühlen können.“

m Hotel am Greiner, Rust: Vor „Fragezeichen“ steht Wolfgang Drescher, der diese Saison ohne seinem Hauptgeschäft, den Reisegruppen aus dem Ausland, auskommen muss. „Wir öffnen am Freitag, es gibt bereits einige Buchungen, wir hoffen noch auf Reisebusse. Wichtig wäre die Öffnung des Familyparks um den entfallenen Festspiel-Tourismus auszugleichen.“