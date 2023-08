Hauskauf wird wieder etwas günstiger

Im Burgenland sinken die Preise beim Kauf von Eigentumswohnungen im Bundesvergleich am stärksten, nämlich um vier Prozent auf 3.975 Euro pro Quadratmeter, eine durchschnittliche 70 Quadratmeterwohnung kostete damit 2023 „nur“ 278.250 Euro. Besonders stark schrumpfen die Quadratmeter-Preise in Neusiedl am See (-28 Prozent).

Ein 120 Quadratmeter-Haus kostet im Burgenland nur unwesentlich mehr (302.609 Euro). Der Quadratmeter-Preis von 2.522 Euro geht ebenfalls um vier Prozent zurück.