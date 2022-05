Burgenlands Mietpreise im Vergleich: So günstig und doch so teuer

Nord-Süd-Gefälle. Während Mieterinnen und Mieter in den Bezirken Eisenstadt (10,20 Euro) und Neusiedl (10,80 Euro) am meisten pro Quadratmeter bezahlen, sind die Mietpreise in Jennersdorf (6,30 Euro) die niedrigsten in ganz Österreich. In den Bezirken Oberpullendorf und Güssing wurde in den Vergleichszeiträumen zu wenig Wohnungen vermietet, um aussagekräftige Daten zu bekommen.

Foto: BVZ