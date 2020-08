Dass der Wunsch nach Eigentum am Immobilienmarkt gerade in Krisenzeiten gestiegen ist, zeigten bereits jüngste Erhebungen. Jetzt wurden auch aktuelle Statistiken zu den Immobilienpreisen in den einzelnen Bezirken veröffentlicht. Das Burgenland schneidet dabei laut Zahlen von „immowelt.at“ im Österreich-Vergleich – aus Sicht der Käufer – gut ab.

Geht man von den gängigen Quadratmeter-Preisen aus, gilt der Bezirk Jennersdorf bundesweit als einer der günstigsten: Hier gibt es Häuser oder Wohnungen im Schnitt ab einem Quadratmeterpreis von 1.070 Euro. Im Vergleich dazu kostet Eigentum in Kitzbühel pro Quadratmeter 6.460 Euro, womit der Tiroler Schi-Ort das teuerste Pflaster Österreichs ist. Auf Platz zwei liegt Innsbruck mit 5.800 Euro, gefolgt von Salzburg-Stadt mit 5.000 Euro.

Immowelt / Preise 2. HJ 2019 & 1. HJ 2020; Illustration: terng99/Shutterstock.comGrafik: Bischof

Im Burgenland sind Immobilien im Bezirk Neusiedl am See mit einem Quadratmeterpreis von 2.530 Euro noch teurer als in der Landeshauptstadt (siehe Grafik). Am günstigsten sind die südlichen Bezirke und der Bezirk Oberpullendorf mit Preisen zwischen 1.070 und 1.390 Euro.

In einer weiteren Erhebung zeigt „ImmoScout24“ mit dem Kauf-Miet-Indikator auf, wie viele Jahre man eine Wohnung mieten kann, um den durchschnittlichen Kaufpreis zu erreichen. Das Burgenland gilt hier mit durchschnittlich 21,5 Jahren erneut als günstigstes Bundesland. Im Bezirk Güssing liegt der Indikator bei 18,5 Jahren.