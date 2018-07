Eigentum in NÖ und Burgenland am günstigsten .

Wer Wohnung oder Haus sein Eigen nennen will, muss besonders im Westen Österreichs tief in die Tasche greifen: Acht der zehn teuersten Bezirke Österreichs liegen in Tirol bzw. Vorarlberg. Am günstigsten kommen die eigenen vier Wände in Niederösterreich und dem Burgenland, so das Immobilienportal immowelt.at am Dienstag.