Warum der Ukraine-Krieg nun heimische Getreide-Bauern trifft

„Es besteht die Gefahr, dass unser Markt von billigem Getreide aus der Ukraine überschwemmt wird“, warnt der Obmann der FPÖ-Bauernschaft Burgenland, Thomas Karacsony, in einer aktuellen Aussendung. Und auch die Landwirtschaftskammer um Präsident Nikolaus Berlakovich - der auch Österreichs Vertreter in der EU Bauernschaft ist - zeigt sich nicht gerade erfreut über den jüngsten Beschluss der EU-Kommission. Woher die Aufregung?

Die heimischen Getreide-Bauern schauen mit Sorgenfalten auf die Preisentwicklung. Foto: Shutterstock, Konstantin Zibert

Die EU-Kommission hat beschlossen, Import-Beschränkungen für ukrainisches Getreide aufzuheben. Begründet wird der Schritt damit, dass kriegsbedingt kein Getreide mehr über das Schwarze Meer exportiert werden kann, weshalb nun „alternative Transportkorridore“ eröffnet werden. Eigentlich geht das besonders günstige ukrainische Getreide meist in die ärmsten Gegenden der Welt - so soll es auch weiter sein, betont die EU-Kommission. Allerdings: das Getreide landet nun auch am europäischen Markt, was gleich einen ganzen Rattenschwanz an unerfreulichen Konsequenzen nach sich zieht.

Preisverfall in der EU, kein Getreide für die Ärmsten?

„Global sinken die Getreidepreise aufgrund guter Erntemengen. Dazu kommt ein verschärfter Wettbewerbs- und Preisdruck aufgrund ukrainischer Getreideexporte“, erklärt Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. Er sieht nun die EU-Kommission und die internationale Gemeinschaft in der Pflicht, „notwendige Initiativen zu setzen“, damit das Getreide im globalen Süden ankommt. Der Getreidepreis in Österreich sei „volatil“, formuliert es das Ministerium vorsichtig.

Thomas Karacsony, Obmann der FPÖ-Bauernschaft Burgenland. Foto: FPÖ Bauernschaft

Weniger zimperlich drückt es Thomas Karacsony von der FPÖ-Bauernschaft aus: „Es besteht die Gefahr, dass unser Markt von billigem Getreide aus der Ukraine überschwemmt wird.“ In Ungarn gebe es bereits heftige Bauernproteste gegen den Import des Getreides aus dem Kriegsgebiet - dieses sei zudem oft gentechnisch verändert und gehöre gar nicht der Ukraine, sondern US-Konzernen. Tatsächlich: „Im Schatten des Krieges eignen sich Oligarchen und Agrarkonzerne riesige Flächen an, die Kleinbauern verarmen“, warnte etwa die Schweizer Tageszeitung NZZ schon im August 2022.

Und Karacsony lässt auch mit - für die FPÖ doch ungewöhnlichen - Tönen der internationalen Solidarität aufhorchen. Das nach Europa gelieferte Getreide fehle in anderen Teilen der Welt: „Für Krisenländer wie Jemen, Afghanistan, Sri Lanka oder den Sudan ist das verheerend“ und könne „den Migrationsdruck erhöhen“.

Berlakovich: „Unsere Bauern dürfen nicht die Zeche zahlen“

Bei der Landwirtschaftskammer zeigt man sich betont solidarisch mit der Ukraine und „unterstützt grundsätzliche Maßnahmen für dieses vom Krieg betroffene Land“. Die „Sicherheitskorridore“ kritisiert man nicht per se. Aber: Bei dieser Regelung habe sich die EU-Kommission „keine weiteren Gedanken zu möglichen Marktverwerfungen und weitreichenden Preisverzerrungen gemacht“.

Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich. Foto: Wolfgang Millendorfer

Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich betont: „Wir sind solidarisch mit der Ukraine, unsere Bäuerinnen und Bauern dürfen aber nicht die Zeche zahlen."

Genaue Zahlen, wie viel Getreide im Burgenland landet oder gelandet ist, gebe es nicht - der Import von ukrainischem Getreide habe aber „maßgeblich zum Preisverfall beigetragen.“ Deshalb habe die Burgenländische Landwirtschaftskammer bereits im Juni Maßnahmen vorgeschlagen und eingefordert: Etwa die „Sicherstellung der Nachverfolgbarkeit von Transitware ukrainischen Ursprungs für einen Bestimmungsort in Drittstaaten.“ Also „dass das Getreide dorthin gelangt, wo es zum Überleben gebraucht wird und nicht auf dem heimischen Markt hängen bleibt.“

Niedriger Getreidepreis könnte Inflation senken

Einen positiven Aspekt bringt der ukrainische Weizen aber auch mit sich: Da Weizen die Basis vieler Lebensmittel ist, könnten die sinkenden Preise auch bei den Konsumenten ankommen. Das würde die Inflation im Euro-Raum drücken, was angesichts von Krieg und Krise ein durchaus erfreulicher Nebeneffekt wäre.