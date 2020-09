Esterhazy-Stiftung verlor Prozess um Kunstobjekte .

Im Prozess um im Budapester Kunstgewerbemuseum befindliche Kunstobjekte hat die Esterhazy-Privatstiftung am Budapester Hauptstädtischen Gericht in erster Instanz eine Niederlage erlitten, berichtete die Ungarische Nachrichtenagentur MTI am Mittwochabend.