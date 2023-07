IV zeichnete acht Schulen für MINT-Fächer aus

Die Industriellenvereinigung Burgenland feierte im wunderbaren Ambiente des Schlosses Rotenturm ihr traditionelles Sommerfest. Rund 120 Gäste aus dem Kreis der Industrie, Politik, Bildung und Gesellschaft folgten der Einladung.

„Keine Zeit für Träumereien“

In ihrer Begrüßung umriss die Präsidentin der IV Burgenland, Heidi Adelwöhrer, die derzeit schwierigen Rahmenbedingungen für Unternehmen. Faktoren, die das Unternehmerrisiko erhöhen, häufen sich: „Es ist keine Zeit für Träumereien. Wir haben in Österreich die höchsten Lohnstückkosten in Europa und liegen klar hinter Deutschland. Die Lohnnebenkosten lassen den Mitarbeitern viel zu wenig netto vom brutto im Börserl. Bei der Wochenarbeitszeit verharren wir im EU-Vergleich im untersten Drittel.“

„Mehrere Faktoren heizen die Inflation an. Wir brauchen jedenfalls Achtsamkeit beim Bundes- und beim Landeshaushalt und Vernunft und Weitsicht bei den Lohnabschlüssen,“ so Adelwöhrer. Sie erteilt dem staatlichen Mindestlohn abermals eine klare Absage: „Der Mindestlohn ist ein klarer Wettbewerbsnachteil für Unternehmen. Die Sozialpartnerschaft funktioniert gut – wir müssen bei diesem System der Kollektivvertragsverhandlungen bleiben“.

Für MINT-Fächer ausgezeichnet

In feierlichem Rahmen überreichte Präsidentin Adelwöhrer das MINT-Gütesiegel an acht burgenländische Schulen, die als Wiedereinreicher bereits eine längere „MINT“-Tradition leben („MINT“: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik).

„Wir brauchen Forschung, Technologie und Innovation, um wettbewerbsfähig zu bleiben“, sagt Aniko Benkö, Geschäftsführerin der IV Burgenland und ergänzt: „Gerade im MINT-Bereich ist der Fachkräftebedarf sehr hoch.“

Die acht Burgenländischen Schulen, die als Wiedereinreicher mit dem MINT-Gütesiegel ausgezeichnet wurden: Volksschule Mörbisch, BG/BRG/BORG Eisenstadt, BG/BRG Neusiedl, BORG Güssing, EMS Oberwart, BG Oberschützen, BORG Jennersdorf, HTL Pinkafeld.