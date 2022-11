Neue IV Burgenland-Chefin Adelwöhrer: „Möchte kluge Köpfe fördern“

Werbung

Als IV-Präsidentin arbeiten sie ehrenamtlich. Was hat Sie dazu bewogen, jetzt in Krisenzeiten dieses Amt zu übernehmen?

Adelheid Adelwöhrer: Die derzeit herrschenden multiplen Krisen stellen die Industrie vor große Herausforderungen. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich mit aller Kraft versuchen, Zukunftsthemen wie Sicherstellung leistbarer Energie, Digitalisierung, Arbeitskräftemangel, Klimawende oder Ressourcenwirtschaft voranzutreiben und die Politik zu sensibilisieren, die richtigen Schritte zu setzen, um den Industriestandort Burgenland weiter zu stärken.

Als Frau in führender Position in der Industrie sind Sie nach wie vor in der Minderheit. Wie wollen Sie mehr Frauen in die Industrie und in Führungsverantwortung bringen?

Adelwöhrer: Ich gehe als gutes Beispiel voran und möchte zeigen, dass man mit Fleiß und Geschick viel erreichen kann, egal ob man weiblich oder männlich ist. Darüber hinaus möchte ich kluge Köpfe fördern, egal ob Frau oder Mann. Natürlich freut es mich immer, wenn ich eine Frau für eine Führungsposition gewinnen kann.

Welche Faktoren sind für die Industrie für das bevorstehende, schwierige Jahr 2023 besonders wichtig?

Adelwöhrer: Die Aussichten für Burgenlands Industrie trüben sich weiter ein. Im Unterschied zur Pandemie werden uns die strukturellen Verwerfungen durch Energiekrise, Krieg Ukraine und Inflation mehrere Jahre begleiten. Die aktuell noch weitgehend stabile Geschäfts- und Auftragslage wird nicht reichen, um durch diese Krisen zu tauchen. Die bei uns um ein Vielfaches höheren Energiepreise als in Asien oder Nordamerika untergraben die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen. Diese Entwicklung ist rasch EU-weit zu lösen. Eine weitere Herausforderung ist der Arbeitskräftemangel. In allen Qualifikationsstufen, besonders in Technik und Produktion ist es sehr schwierig, Mitarbeiter zu finden. Große Anstrengungen unternimmt die Industrie, junge Menschen für eine Lehre zu gewinnen.

Rechnen Sie mit steigenden Arbeitslosenzahlen für 2023?

Adelwöhrer: Trotz der trüben Konjunkturaussichten wollen die Burgenländischen Industrieunternehmen weitgehend am derzeitigen Beschäftigungsstand festhalten. Etwaige Freisetzungen würden unmittelbar vom leergefegten Arbeitsmarkt aufgesogen. Der Fachkräftemangel bleibt auch in den nächsten Jahren ein zentrales Thema. Die Arbeitslosigkeit wird aufgrund des geringeren Wirtschaftswachstums moderat steigen.

Wie zukunftsfit ist die burgenländische Industrie – Stichwort Industrie 4.0?

Adelwöhrer: Burgenlands Technologiezentren und di4 bestens ausgerüstete Glasfaser-Infrastruktur bieten ein solides Fundament, um in Sektoren wie Industrie 4.0 und im nächsten Schritt 5.0, aktiv zu sein. Bei Industrie 5.0 steht der Mensch als wesentlicher Faktor im Mittelpunkt. Es werden die Produktionsprozesse dem Mitarbeiter angepasst. Das reduziert Stress und steigert Qualität. Burgenländische Unternehmen, wie BECO oder ETM sind da Vorreiter. Um im internationalen Wettbewerb mitzuhalten, braucht es mehrere Software- Entwicklungsunternehmen in einer kritischen Größe. Die geografische Lage und Einbettung ins industrielle Umland machen Burgenland zum guten Digitalisierungs-Scale-Up Bereich. Was noch mehr Erfolg versprechen würde, wäre die Erhöhung der Forschungsaktivität und deren Wissenstransfer mit der lokalen Industrie.

Warum sollte ein junger Mensch anstreben, Karriere in der Industrie zu machen?

Adelwöhrer: Eine Lehre in der Industrie eröffnet vielfach attraktivere Karrierechancen als Ausbildungen in anderen Sparten, vergleichsweise hohe Gehälter, eine sehr gute Ausbildung, moderne Produktionsanlagen und aktive Unterstützung durch Unternehmen. Neben Lehre mit Matura ermöglichen Industrieunternehmen berufsbegleitend Ausbildungswege bis hin zum Uni-Abschluss sowie attraktive Karriereperspektiven – auch international. Besonders gefragt sind MINT -Berufe, also Ausbildungen in Technik, Naturwissenschaft und IT.

Was braucht die Industrie jetzt von der Bundes- und was von der Landespolitik?

Adelwöhrer: Die Industrie braucht Unterstützung bei allen Energieträgern, ob Strom, Gas oder Öl, um die derzeitige Belastungslawine zumindest bremsen zu können. Es braucht rasche Entkoppelung des Gas- und Strompreises, eine Begrenzung des Strompreises und liquiditätsstärkende Mittel. Eine CO2-Bepreisung in dieser angespannten Situation ist ein absolutes No-Go! Zum Ausbau der Erneuerbaren im Land müssen die Genehmigungsverfahren massiv beschleunigt und die Netze ausgebaut werden.