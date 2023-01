WKO, AMS und Bildungsdirektion Burgenland: Lehrlinge im Rampenlicht

Werbung

Das von der Wirtschaftskammer Burgenland mit Unterstützung des AMS und der Bildungsdirektion Burgenland initiierte Projekt „Lehrlingscasting“ startete in die neunte Runde. Dabei werden lehrlingssuchende Unternehmer mit arbeitsplatzsuchenden Jugendlichen an einen Tisch gebracht und wenn‘s passt, gleich Karrieren fixiert.

Der Fachkräftemangel ist weiterhin in aller Munde, Burgenlands Unternehmer suchen Nachwuchs. „Anstatt jedoch nur über den Fachkräftemangel zu reden, stellen wir uns den Herausforderungen und bringen Unternehmer und Jugendliche an einen Tisch“, so Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth stolz.

Doch nicht nur beim Lehrlingscasting kann man eine Lehrstelle finden. Auf der Website was-tun.at werden dutzende Lehrstellen präsentiert: „Ganz einfach reinklicken und schauen wie vielfältig das heimische Berufsangebot ist“, erklärt Nemeth.