Unternehmensgründer gesucht: Nur rund 30 Start-ups hätten in den vergangenen Jahren im Burgenland gestartet, heißt es. Mit der neuen Initiative „Südhub“ will man die Entwicklung ankurbeln, neue Arbeitsplätze schaffen und so auch den Wirtschaftsstandort Südburgenland stärken, wie Leonhard Schneemann als zuständiger Landesrat betont.

Der „Südhub“ ist auf zwei Säulen aufgebaut: Gründungswillige erhalten im Technologiezentrum Güssing erste Informationen und Beratung. Wer bereits eine Innovation im Bereich der Technologie oder im Geschäftsmodell aufweisen kann, hat die Möglichkeit, an einem achtmonatigen Entwicklungsprogramm teilzunehmen. „Es muss auch eine Vision geben, wie man das Unternehmen nachhaltig im Burgenland aufbauen kann“, betont Südhub-Leiter Martin Trink.

Auf bis zu fünf Start-ups – die Bewerbungsfrist endet im April, – warten etwa maßgeschneiderte Workshops und Mentoring. Mit dem wie ein „Multifunktionswerkzeug“ aufgebautem „Südhub“ greife man Gründern „genau dort unter die Arme, wo sie Hilfe benötigen“, so Wirtschaftsagentur-Chef Michael Gerbavsits. Für Programmteilnehmer gibt es einen Zuschuss von 10.000 Euro, sowie unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 200.000 Euro Startkapital.