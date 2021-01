Die Initiative Therme PLUS, der sich die 35 wichtigsten Branchenvertreter, darunter auch die Burgenländischen Ressorts St. Martins Therme & Lodge, Sonnentherme Lutzmannsburg, das AVITA Resort Bad Tatzmannsdorf und die Reiters Betriebe in Stegersbach und Bad Tatzmannsdorf angeschlossen haben, fordert nach der mittlerweile sieben Monatigen Schließung, mehr Planungssicherheit und eine rasche, kontrollierte Wiedereröffnung der Thermen.

Hutter: kontrollierte Wiedereröffnung ein wertvoller Schritt zur Gesundheitsförderung

Unterstützung holten sich die Betriebe dabei von einem bekannten Mediziner. Therme ist weitaus mehr, als bloß warmes Wasser, heißt es von der Initiative. „Basierend auf einer wissenschaftlichen Analyse der Medizinischen Universität Wien lässt sich ableiten, dass Thermenbesuche mit Saunaanwendungen, Bewegung im Thermalwasser, Entspannung/Erholung, eine positive immunstimulierende Wirkung auf den Organismus haben“, erklärt Hans-Peter Hutter, Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie mit Schwerpunkt Umweltmedizin. „Gerade in der aktuellen Situation, die große Belastungen für viele Familien mit sich bringt, wäre eine kontrollierte Wiedereröffnung der Thermen ein wertvoller Schritt zur Gesundheitsförderung der Bevölkerung“, so der Arzt.

Sicherheit, Hygiene, Abstand

Seitens der Initiative heißt es: "Bereits im vergangenen Sommer setzten die Thermen alles auf die Gesundheit der Besucher und bewiesen sich als Musterschüler in puncto Hygiene und Sicherheit. So standen etwa weniger Liegen, dafür mehr Abstand zur Verfügung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterzogen sich wöchentlichen Covid-19-Tests. Es wurden besonders sichere Leitsysteme an den Kassen sowie ein Online-Liegestuhlreservierungssystem eingeführt und noch mehr als sonst auf die ständige Desinfektion aller Bereiche gesetzt."

„Sicherheit, Hygiene, Abstand: Alle Ampeln stehen bei uns auf Grün – wir sind bereit für‘s Wiederaufsperren“, meint auch AVITA-Geschäftsführer Peter Prisching als Vertreter der Thermenbetriebe im Burgenland und somit auch im Namen von Klaus Hofmann (St. Martins Therme & Lodge), Werner Cerutti (Sonnentherme Lutzmannsburg) und Karl Reiter (Reiters Betriebe Bad Tatzmannsdorf und Stegersbach).

Soziale Verantwortung

Die Initiative Therme PLUS fordert mehr Unterstützung durch die Bundesregierung, weitere finanzielle Zuwendungen und mehr Planungssicherheit. Und vor allem ein Konzept unter welchen praktikablen und sinnvollen Voraussetzungen geöffnet werden darf. Die Thermen seien die Lebensader in der jeweiligen Region für Mitarbeiter, Lieferanten und vieler Betriebe. Ohne Therme gäbe es kein Angebot für die vielen umliegenden Hotels und Pensionen. Es müsse jetzt rasch ein wirtschaftliches und soziales Leben parallel zur Pandemie ermöglicht werden.

„Mit der Entwicklung der infektiologisch fundierten Schutz- und Hygienemaßnahmen, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen, wurde ein praxisorientierter Weg gewählt, wie der Betrieb einer Therme nach dem Lockdown – selbst unter den aktuellen Herausforderungen der COVID-19 Pandemie – wiederaufgenommen werden kann“, so Hutter.

„Und es braucht auch Perspektiven für unsere Mitarbeiter. Wir riskieren, dass diese wertvollen Fachkräfte unserer Branche den Rücken kehren. Neben der wirtschaftlichen Krise haben wir auch eine soziale Krise zu bewältigen. Mit unserem Produkt und Konzepten leisten wir einen wertvollen Beitrag zur Gesundheit. Die Menschen müssen ihre sozialen Grundbedürfnisse abdecken können. Bei uns gibt es kein „Halligalli“, unterstreicht Prisching.

Initiative Therme PLUS – Gemeinsam in die Zukunft

Die Initiative Therme PLUS wurde im Sommer 2020 von Gerhard Gucher, Direktor der VAMED Vitality World, ins Leben gerufen und ist ein Schulterschluss der 35 namhaftesten Thermen und Thermenresorts Österreichs. 2019 begrüßten die Thermen 9,53 Millionen Gäste und sind so wichtiger Wirtschaftstreiber: als Ausbildungsstätte für rund 350 Lehrlinge, Partner von über 5.000 regionalen Zulieferern und Arbeitsplatz von mehr als 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gemeinsam fordern die Betriebe unter anderem die transparente und einfache Beantragung und Abwicklung finanzieller Unterstützungen – insbesondere in der aktuellen Krisenzeit – eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Thermeneintritte, die Wiedereinführung der Energieabgaben-Rückvergütung und mehr Transparenz und Mitsprache bei Auflagen für Thermenbetreiber.