Die Resonanz auf das im Sommer noch unter dem Titel „Landpaket“ vorgestellte bundesweite Projekt sei vielversprechend, zieht Initiator Alois Mondschein ein erstes Resümee, – der Güssinger ist für alle 1.350 österreichischen Postpartner zuständig. Im Burgenland sei derzeit neben der Pilotgemeinde Hannersdorf bereits auch Oberloisdorf fix, Gespräche mit weiteren Gemeinden seien in Planung.

Entstanden sei die Idee im Zuge von Ausbauplänen des Postpartner-Netzwerks, so Mondschein – 100 Standorte in Österreich hätten sich demnach als interessant erwiesen. Was freilich fehlte: Ein Nahversorger als möglicher Partner. Die Suche nach „Mitstreitern“ wurde gestartet, letztendlich konnten sogar 16 Partner – von großen Handelsketten über die Österreichischen Lotterien bis hin zu Wirtschaftskammer und Gemeindebund – für die Idee gewonnen werden.

Von besagten Gemeinden seien aus Postsicht im Burgenland vor allem zwölf von Interesse (siehe Infobox), hebt der Experte hervor: „Aber auch sonst können Bürgermeister einfach per Mail auf uns zukommen. Wir schauen uns dann an, was realistisch und umsetzbar ist.“

Der Pilotstandort Hannersdorf soll trotz Lockdowns „aus heutiger Sicht planmäßig“ in Betrieb gehen, schildert Mondschein. Zur offiziellen Eröffnung am 3. Dezember wird unter anderem auch Ministerin Elisabeth Köstinger erwartet. „Interessierte sollten sich dabei übrigens auch noch unbedingt eine Uhudler-Briefmarke sichern“, rät Mondschein, denn „der Run darauf ist groß.“