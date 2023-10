Innovation im Land Online-Plattform bringt Unternehmen und Investoren zusammen

Die Köpfe hinter "anodu". Alexander Körner und Christoph Igler (v.l.) haben für die Plattform ihr Wissen gebündelt. Foto: Felix Uitz

D as Mattersburger Gründerduo Christoph Igler und Alexander Körner will mit seiner Online-Plattform „anodu“ in Sachen Einkaufsfinanzierung „eine Brücke zwischen Unternehmen und Investoren bauen“; zugleich werden heimische KMUs unterstützt. Wie das funktioniert und welche Visionen sie haben, erklärten die beiden im BVZ-Gespräch.