Burgenlands Unternehmen mit 29 Millionen in der Kreide

Die Bilanz des ersten Quartals 2022 des Kreditschutzverbands KSV1870 attestiert Burgenlands Unternehmen ein „blaues Aug“: Fast 60 Prozent mehr Insolvenzen sind nur der zweitniedrigste Wert in Österreich. Davon haben 237 Angestellte nichts, die Gefahr laufen, ihren Job zu verlieren. Ist das der Beginn der Corona-Pleitewelle, die mit Ende der öffentlichen Förderungen vorhergesagt wurde?

„Wir haben eigentlich schon im Halbjahres-Takt auf die Corona-Pleitewelle gewartet“, seufzt Wirtschaftskammer-Experte Harald Mittermayer. Die öffentlichen Corona-Förderungen des Bundes hätten sich aber – wie die Pandemie – immer wieder verlängert. „Die Summe aus den Lieferketten-Problemen, die explodierenden Material- und Energie-Preise und jetzt auch noch der Ukraine-Krieg haben manche Unternehmer zu dem Punkt gebracht, dass sie sich zum Aufhören entschließen“, erklärt Mittermayer, beruhigt aber auch: „Aber das muss sich nicht gleich in einer Pleitewelle niederschlagen. Wenn im kleinen Burgenland einmal drei oder vier größere Firmen Insolvenz anmelden, dann schlägt sich das gleich dramatisch in der Statistik nieder.“ Wichtig sei, so Mittermayer, dass man die Corona-Hilfspakete über diese schwierige Wirtschaftsphase hinaus verlängere. Und: „Das Land für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen. Das beginnt schon bei Konkurrenzierungen durch Landesgesellschaften. Und natürlich die regionale Wirtschaft durch kluge Fördermaßnahmen unterstützen.“

Im Büro von Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann verweist man dazu auf Erfolge bei der Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, etwa durch den Handwerkerbonus, Mietzuschüsse, Haftungsübernahmen und strategische Firmenbeteiligungen. Diese Maßnahmen seien durchaus erfolgreich gewesen, wie die Beschäftigten-Statistik innerhalb des letzten Jahres zeige. Generell sei die wirtschaftliche Lage besser, als die KSV-Statistik angebe: Sehr viele Unternehmen hätten volle Auftragsbücher und sich in vielen Bereichen erholt. Aufgrund der gestiegenen Preise würde weniger investiert werden, was wiederum ein weiterer Grund für die derzeitige Entwicklung sei. Der Grund für den Anstieg von Arbeitslosen im Baugewerbe im ersten Quartal eines jeden Jahres ist die Saisonarbeitslosigkeit, werden doch über die Wintersaison einige Mitarbeiter arbeitslos gemeldet.