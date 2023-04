Alfred Kollar: „Ich hab mich in was hineingesteigert“

Werbung

BVZ: Dass jemand 35 Jahre so eng mit einer Firma verbunden ist, hat Seltenheitswert. Sie werden im Herbst 62 Jahre alt und feiern Ihr 35-jähriges Dienstjubiläum bei der OSG. Mann könnte sagen, die OSG ist Alfred Kollar und Alfred Kollar ist die OSG?

Alfred Kollar: Wolfgang Böck hat kürzlich zu seinem 70. Geburtstag gesagt, dass 70 das neue 50 ist. Soweit gehe ich nicht, für mich ist 60 das neue 50. Nach 35 Jahren bei der OSG habe ich noch mehr Freude bei dem, was ich tun kann. Ich habe mich vor 35 Jahren in etwas hineingesteigert, was seitdem mein Leben ist und mir hätte nichts Besseres passieren können. Aber ich muss schon zugeben, dass ich in den letzten Jahren etwas bewusster lebe.

BVZ: Wenn Sie an die Anfänge ihrer Laufbahn zurückdenken, wie hat sich die Arbeit der OSG verändert?

Kollar: Ich muss ehrlich sagen, dass ich mir nach dem ersten Monat bei der OSG die Frage gestellt habe, was ich da mache. Ich hatte sehr wenig zu tun. Dann ist eine Anfrage der Gemeinde Siegendorf auf meinem Schreibtisch gelandet. Besagte Gemeinde wollte, dass wir die Verwaltung der Gemeindewohnungen übernehmen. Es hat mich viel Überzeugungsarbeit gekostet, Vorstand und Aufsichtsrat dafür zu gewinnen, aber wir haben das über die Bühne gebracht und ein neues Geschäftsfeld erschlossen. Sukzessive sind es immer mehr Gemeinden geworden, die uns die Verwaltung von Immobilien übergeben haben. Der Höhepunkt war damals sicher, als wir das Hochhaus in Mattersburg mit über 100 Wohnungen übernommen haben.

BVZ: Von da her ruht also diese Kollar-Dynamik, die sich seit 35 Jahren auf das ganze Burgenland ausbreitet?

Kollar: Wir haben dann einen eigenen Verwaltungsapparat aufgebaut und damit sind immer wieder neue Herausforderungen auf uns zugekommen. 1996 war es der damalige Bürgermeister aus Neutal, der die Idee hatte aus einer alten Fabrikshalle einen Veranstaltungssaal und einen Kindergarten zu machen. Wir haben zwar nicht gewusst, wie wir das machen sollen, aber wir haben es gemacht. Das war das erste Kommunalprojekt und da habe ich auch erkannt, dass der Markt da ist. Und dann hat sich schnell herumgesprochen, dass es bei der OSG jemanden gibt, der seine Nase überall hineinsteckt. So sind mehr als 100 Kommunalprojekte im ganzen Land entstanden – vom Polizeiposten bis zum Feuerwehrhaus oder sozialtherapeutischen Wohneinrichtungen.

BVZ: In einem Interview haben Sie einmal gesagt: „Kein Projekt ist mir zu klein, keines zu groß.“ Dann kam die Corona-Krise und jetzt die Inflation. Wie groß sind die Herausforderungen für die OSG derzeit?

Kollar: Sehr groß, denn die Grundkosten gehen massiv in die Höhe, die Baukosten explodieren, die Energiekosten sind irrational, die Zinsen fahren durch die Decke.

BVZ: Um es auch drastisch auszudrücken, hat das Land Burgenland mit den neuen Wohnbauförderungsrichtlinien der OSG eine zusätzliche Finanzierungsquelle weggenommen. Das Geschäftsfeld mit Kommunalbauten ist ebenfalls weggebrochen. Wie ist das momentane Verhältnis von Alfred Kollar zum Land Burgenland?

Kollar: Die neuen Wohnbauförderungsrichtlinien des Landes sind ein Anschlag auf die Gemeinnützigkeit im Land. Gerade die Gemeinnützigen haben in den letzten Jahren eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte geschrieben und enorm viel Wertschätzung von Gemeinden und Mieterinnen und Mietern erfahren. Besagte Richtlinie des Landes können wir in der Form gar nicht umsetzen, da wir sie gesetzlich nicht umsetzen dürfen und es entspricht auch nicht unserem Denken, leistbares Eigentum zu schaffen, sondern uns geht es um leistbares Wohnen und genau diesen Ansatz vermisse ich bei der neuen Richtlinie.

BVZ: Wie kann die OSG in Zukunft noch leistbares Wohnen ermöglichen?

Kollar: Tatsache ist, dass wir, was die Mieten betrifft, Höhen erreicht haben, die an die Grenzen der Leistbarkeit gehen. Wir müssen unsere Planungen hinterfragen. Da geht es um Fragen, ob es nötig ist, zwei Bäder bei einer Wohnfläche von 95 Quadratmetern zu haben oder ob jedes Reihenhaus auch einen Balkon zusätzlich zum Garten braucht. Wir müssen kostenseitig eingreifen! Und ich muss auch sagen, dass das Verständnis bei unseren Partnerbanken groß ist und hier gibt es die Zusagen, uns mit den Konditionen entgegen zu kommen.

BVZ: Wie ist Ihre Antwort, wenn Leute sagen, dass sie sich das Wohnen bei der OSG nicht mehr leisten können?

Kollar: Es geht hier um Effizienz bei den Planungen, um Verhandlungen mit Firmen und auch um die bestmöglichen Finanzierungen. Wir setzen beispielsweise Eigenmittel ein, um Mieten zu senken und genau darum ist die Gemeinnützigkeit auch so wichtig. Wirtschaftsunternehmen müssen Gewinne machen, aber bei uns sind diese beschränkt. Und unsere Gewinne bleiben zu 100 Prozent im Unternehmen und kommen unseren Mieterinnen und Mietern zugute. Wir können Grundstücke kaufen und Bauten vorfinanzieren, ohne Fremdfinanzierungen aufnehmen zu müssen.

BVZ: Das Geschäft mit den Wohnungen ist für die OSG jetzt aber zu einem Geschäft mit den Reihenhäusern geworden, oder?

Kollar: Ein Reihenhaus ist definitiv eine leistbare Alternative zum Einfamilienhaus. Aktuell haben wir knapp 350 Reihenhäuser auf 60 Baustellen im Land im Bau, diese Zahlen sprechen für sich .

BVZ: Wie weh tut Ihnen das persönlich, dass das Geschäftsfeld der Kommunalbauten quasi nicht mehr vorhanden ist?

Kollar: Wirtschaftlich trifft uns das nicht so hart, weil wir trotzdem mehr als 100 Wohnprojekte am Laufen haben. In Sachen Image muss ich aber schon zugeben, dass es sehr schade ist. Wir haben in über 20 Jahren ein Know-How aufgebaut, auf das die Gemeinden sehr gerne zurückgreifen. Wohin uns die Zukunft führt, ist schwer zu sagen, Gespräche mit dem Land gibt es aber weiterhin.

BVZ: Zeitweise hatte man das Gefühl, dass die OSG jedes lehrstehende Gasthaus im ganzen Land gekauft hat. Wie ist Ihre Antwort jetzt, wenn eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister anruft und sagt „Ich hätte da was für euch“ …?

Kollar: Diese Anrufe werden auch in Zeiten wie diesen nicht weniger. Die Nachnutzung von öffentlichen und halböffentlichen Gebäuden ist ein wichtiges Thema für uns. Die aktuelle Situation hat auch jetzt keinen Einfluss auf die Entscheidung, weil man solche Investitionen langfristig sehen muss. Nur weil Baukosten und Zinsen derzeit so hoch sind, heißt es nicht, dass wir keine Investitionen mehr tätigen. Gerade diese vorausschauenden Investitionen haben uns in den letzten Jahren viel gebracht. In Eisenstadt haben wir Grundstücke in bester Lage um 150 Euro pro Quadratmeter gekauft. Würden wir diese jetzt erwerben, dann wären es schon 300 Euro oder mehr. Wenn nicht jetzt gebaut wird, dann eben später.

BVZ: Zum Schluss noch etwas Persönliches. Wie haben Sie sich selbst in den letzten 35 Jahren verändert?

Kollar: Ich denke, dass mein Verständnis für andere Sichtweisen größer geworden ist. Beruflich habe ich viel von meinen Vorgängern Josef Orovits und Josef Schmidt gelernt. Meine Mutter hat aber immer zu mir gesagt, ‚Bui, was man verspricht, das muss man halten‘. Das ist etwas, was ich in meinem Leben immer beachtet habe. Ehrlichkeit und Handschlagqualität und die Menschen so zu behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte.

Wie bekommen Sie Ihren Kopf frei? Die Verantwortung für Bauprojekte in dieser Dimension und jene für mehr als 100 Mitarbeiter kann man ja nicht so einfach abgeben?

Kollar: Beim Laufen und wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringe.

BVZ: Denken Sie schon manchmal an die Pension?

Kollar: Die Pension ist für mich so weit weg wie der Nordpol. Ich sehe meine Aufgabe da, wo ich jetzt bin. Ich lebe die OSG und bin nach wie vor verrückt danach. Ich arbeite problemlos 16 bis 18 Stunden am Tag und hab ein schlechtes Gewissen, wenn ich erst um viertel Fünf Uhr in der Früh aufstehe. Ich denke, so lange ich das verspüre, werde ich weiterarbeiten. Voraussetzung ist aber, dass natürlich die Gesundheit mitspielt.