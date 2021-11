Bau-Innungsmeister Bernhard Breser: „Wir tappen völlig im Dunkeln“

Herr Breser, der Bau sei relativ gut durch die Corona-Krise gekommen, hieß es, dann kamen höhere Baustoffpreise und Lieferverzögerungen – wie geht es der burgenländischen Bauwirtschaft derzeit?

Bernhard Breser: Die Auftragsbestände sind sehr gut. Womit wir zu kämpfen haben, sind eben die Preissteigerungen, die wir großteils nicht weiterverrechnen konnten, weil einfach oft Fixpreise ausgemacht worden sind. Aufgrund dessen ist das Jahr 2021 für die Baufirmen sicherlich ein Verlustjahr. Bei neuen Projekten werden die Preissteigerungen sicher zum Zug kommen. Das wird, glaube ich, das große Problem werden.

Was Preissteigerungen betrifft, auf welchem Level bewegt man sich aktuell?

Breser: Die vier großen Preistreiber, die wir zur Zeit haben sind Stahl, Schaumstoffe, Holz und Ziegel, bei Letzteren ist es aber noch etwas gedämpft, – ob hier die Preise noch anziehen, lässt sich nicht sagen. Stahl hat im vorigen Dezember 650 Euro pro Tonne gekostet, jetzt sind es 1.200 bis 1.350 Euro. Schaumstoffe liegen aktuell um 30 bis 35 Prozent höher, der Holzpreis wiederum ist jetzt gewaltig gefallen, aber trotzdem noch doppelt so hoch wie früher.

Wo würden Sie sagen drückt der Schuh derzeit am Allermeisten?

Breser: Stahl, Schaumstoffe und Holz gibt es jetzt wieder. Aktuell ist das große Problem: Man bekommt derzeit von einigen Firmen sehr schwer Ziegel, das ist momentan der größte Lieferengpass. Es wird zwar voll produziert, aber es soll 40 Prozent mehr Aufträge pro Tag als früher geben und das können viele nicht beliefern. Jetzt haben wir zum Beispiel den Keller, die Bodenplatte fertig und keine Ziegel zum Mauern. Es herrscht bei den Unternehmen völlige Verunsicherung, weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Wir tappen völlig im Dunkeln. Es stellt sich natürlich auch die Frage: Was ist, wenn gemeinnützige Bauträger sagen, jetzt schauen wir uns auch das Pönale an? Bis jetzt hat es geheißen: „Wir wissen, dass ihr wollt, aber nicht könnt.“ Was ist aber, wenn die meinen: „Wir müssen auch übergeben, wir haben auch Verpflichtungen.“? Dort und auch bei privaten Häuslbauern können jetzt verstärkt rechtliche Komponenten ins Spiel kommen.

Naturgemäß sind auch viele Kunden verunsichert. Um wie viel wird denn ein durchschnittliches Einfamilienhaus nun teurer?

Breser: Um sechs bis sieben Prozent, – das ist aber der unterste Wert. Denn es wird natürlich mit diesen Preissteigerungen schon Tür und Tor geöffnet. Die Preise in der Bauwirtschaft sind schon jahrelang am untersten Niveau, es gibt einen wahnsinnigen Preiskampf. Jetzt ist die Frage, ob die Baumeister dasselbe machen wie die Baustoffindustrie, quasi die Krise mit den Preissteigerungen zum Anlass nehmen und sagen: „Wir gehen jetzt mit zehn Prozent nach oben, damit wir dort sind, wo wir eigentlich hingehören.“ Dann wird es natürlich noch teurer.

Was die Baustellen im Land betrifft: Gibt es zunehmend welche, die gestoppt werden müssen?

Breser: Was mich dann doch immer wieder wundert: Es geht trotzdem irgendwie. Ich kenne keine Baustelle, die stillsteht oder wenn, dann nicht lange. Aktuell haben wir eine große Baustelle in Hornstein, da arbeiten wir mit einem Produkt, das eine gute Qualität hat und verfügbar ist. Wir hatten ursprünglich bei einem anderen Unternehmen bereits im Juli bestellt und sollten die Lieferung für die erste Oktoberwoche bekommen. Dann wurde uns gesagt, es geht sich nicht aus, es wird die erste Novemberwoche werden. Also haben wir Alternativen gesucht. Nur: Das wird eine Überbrückung sein, auch dort wird es irgendwann einmal zu Engpässen kommen.

Zeichnet sich durch die Teuerungen bereits ab, dass weniger Menschen im Burgenland bauen wollen?

Breser: Wir haben eine wahnsinnig hohe Nachfrage. Ich glaube nur, dass der Preiskampf noch ärger werden wird. Die Frage ist, wie werden sich die Leute das leisten können? Wollen sie es sich leisten oder sagen sie, das Geld habe ich nicht, da muss ich noch ein Jahr dazulegen und sparen. Konkrete Aufträge sind auch ein bisschen zurückgegangen, – wahrscheinlich auch deshalb, weil die Kollegen oft nicht wissen, wie sie einen Auftrag abschließen sollen. Sollen sie jetzt wieder einen Fixpreis abschließen und bei einer etwaigen Preisexplosion im nächsten Jahr draufzahlen? Ich glaube eine gangbare und faire Lösung wäre, ein paar Stoffe rauszunehmen und als variable Kosten auszulegen. Also etwa die Tonne Stahl kostet jetzt soundso viel, wenn es im Jänner um 100 Euro weniger wird, zahlt man auch weniger.

Die höheren Baustoffpreise betreffend hatten Sie ja schon vor Längerem einen Runden Tisch angeregt ...

Breser: Ich wettere schon seit einem Dreivierteljahr gegen die höheren Baustoffpreise, nur ich werde nicht erhört. Die Politik sagt, ihr wolltet den freien Wettbewerb, jetzt habt ihr ihn. Es ist ja nicht so, dass wir finanzielle Unterstützungen wollen, das erwartet keiner, – aber dass sich Bauwirtschaft und Bauindustrie an einen Tisch setzen mit der Politik als Vermittler. Wir brauchen Planungssicherheit und wollen wissen, wie es weitergeht.

Wann dürfte sich die Lage wieder einigermaßen normalisieren?

Breser: Da bräuchte man eine Kugel in der Hand (lacht). Bis Weihnachten auf keinen Fall, ich schätze auch nicht im ersten Quartal, sondern – wenn – im zweiten beziehungsweise dritten Quartal des kommenden Jahres.

Zum nach wie vor alles beherrschenden Thema Corona: Die Zahlen steigen wieder deutlich, – inwieweit sind Infektionen am burgenländischen Bau ein Problem?

Breser: Momentan hört man nichts, es hat meines Wissens auch keine Cluster gegeben, wir sind da bisher relativ gut durchgerutscht. Das ist teilweise sicher auch darauf zurückzuführen, dass wir zum Großteil draußen beschäftigt sind. Die Arbeiter waren auch wirklich sehr diszipliniert, da muss ich ihnen meine Hochachtung aussprechen.

Seit 1. November gilt nun 3G am Arbeitsplatz, bald soll es 2,5G sein, – wie sieht der heimische Bau diese Neuerung?

Breser: Es gibt keine Rückmeldungen, dass unsere Betriebe die Kontrollen als herausfordernd empfinden. Was es allerdings gibt, sind Anfragen Mitarbeiter aus dem ehemaligen Ostblock betreffend. Diese sind oft mit Sputnik geimpft, was bei uns ja nicht anerkannt wird und sie müssen sich also trotz Impfung regelmäßig testen lassen. Wir hoffen hier auf eine gesetzliche Regelung. Von mir persönlich würde übrigens sogar 2G begrüßt.

Was Fachkräfte betrifft: Vor Kurzem wurde gemeinsam mit Land, AMS und Industriellenvereinigung eine entsprechende Offensive ins Leben gerufen – wie dringend ist diesbezüglich derzeit der Bedarf am heimischen Bau?

Breser: Den Fachkräftemangel gibt es schon jahrelang und wird es auch sicherlich immer geben. Zu beziffern, wie viele Fachkräfte konkret am Bau gebraucht würden, erweist sich allerdings als schwierig. Die neue Initiative ist aber jedenfalls sehr zu begrüßen und ich erhoffe mir wirklich etwas davon. Nach dem Start dieser Fachkräfteoffensive im Tourismus wird nun ja auch mit dem Bau- und Bauhilfsgewerbe fortgefahren.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat vor einigen Wochen angekündigt, das Land werde selbst als Bauträger in den Wohnbau einsteigen, Stichwort: soziales Wohnen. Wie stehen Sie dem gegenüber?

Breser: Dazu lässt sich derzeit nicht wirklich etwas sagen. Mich würde interessieren, was der Herr Landeshauptmann vorhat, was er konkret machen will. Vielleicht nimmt er sich diesbezüglich Zeit für ein Gespräch mit mir, – dann kann ich mir eine Meinung bilden.