Didi Tunkel: „Anradeln im März – so früh wie noch nie!“

BVZ: Wie ist das Jahr 2023 aus Tourismus-Sicht angelaufen?

Didi Tunkel: In den Weihnachtsferien waren unsere Thermen sehr gut gebucht. Man kann auch sagen, dass die Bilder von grünen Wiesen in Schigebieten uns noch geholfen haben, denn Wellness, Natur und Sport können wir im Burgenland ebenso bieten, und das qualitativ hochwertiger und sogar günstiger.

Bilder von grünen Pisten werden uns vielleicht in den kommenden Jahren begleiten. Wie schätzen Sie die Situation ein?

Tunkel: Ich habe mir gedacht: Die westlichen Bundesländer haben ihre grünen Wiesen im Winter, wir kämpfen mit der Trockenheit im Sommer. Das wünscht man sich ja nicht untereinander, genauso wie man uns das See-Thema im vergangenen Sommer nicht gewünscht hat. Ich glaube aber auch, dass uns beides noch länger begleiten wird.

Neben dem Wasserstand im Neusiedler See war 2022 auch sonst kein leichtes Jahr. Was waren die größten Herausforderungen?

Tunkel: Ich bin ja erst seit September 2020 im Amt und es war immer herausfordernd. Ich bin mitten in der Corona- und Lockdown-Zeit gekommen, obwohl wir dann im Sommer davon profitiert haben, dass man nicht wegfliegen konnte. Dass dann der Krieg kommt, die massiven Teuerungen, die uns als Organisation ebenso treffen wie alle unsere Betriebe, das konnte auch niemand vorhersehen. Dann hat uns die Stimmung rund um den See im Sommer noch zahlenmäßig geschadet.

Was erwarten Sie heuer, wenn es um den Wasserstand geht?

Tunkel: Wenn es nicht zu großen Mengen an Niederschlag kommt – und so sieht es nicht aus – wird sich diesen Sommer nichts ändern. Die Prognose sagt in etwa: Im besten Fall ist es wie im Vorjahr, das war nicht gut. Aber es ist unsere Aufgabe als Tourismus-Organisation, den Menschen zu zeigen, was am See trotzdem alles möglich ist. Unsere Aufgabe ist nicht, Wasser in den See zu leiten. Da gibt es die Politik und die Unternehmen, die alle auf Hochdruck arbeiten. Es wird aber Zeit in Anspruch nehmen.

Könnte der See bis dahin auch austrocknen?

Tunkel: Diese Variante gibt es für mich nicht.

Wir sind auf Ihrer Seite, aber womit begründen Sie das?

Tunkel: Da vertraue ich einfach auf Landeshauptmann Doskozil, der sagt, dass der See oberste Priorität hat. Und dass er das mit seinem Ehrgeiz in kürzerer Zeit hinkriegt und wir schneller zusätzliches Wasser im See haben. Selbst wenn es drei oder vier Jahre dauern sollte, wird er nicht ausgetrocknet sein.

Gibt es dennoch eine Variante, bei der Sie sagen: Man kann zwar nicht mehr segeln, aber viele andere Dinge machen …

Tunkel: Das kann man auf jeden Fall. Wir müssen den See als Lebensraum und Landschaftsbild kommunizieren. Die fünf Säulen, für die das Burgenland touristisch steht – Radfahren, Wein, Thermen, Natur und Kultur – das funktioniert mit dem Blickfang Neusiedler See, auch wenn das Segeln in Booten mit Tiefgang nicht mehr möglich sein sollte. Schwer abzufedern sind aber eben die negativen Bilder von Schlamm und toten Fischen. Das zeichnet vor allem auf Social Media ein falsches Bild und da halten wir dagegen und sagen bald mit einer neuen Kampagne: „Der See ist bereit!“

Ihr größter Kritiker im Land scheint FPÖ-Chef Alexander Petschnig zu sein. Wie ernst nehmen Sie diese Kritik – oder ist das auch ein Ansporn?

Tunkel: Ich habe schon zu Beginn meiner Amtszeit gesagt, dass mich das Politische nicht interessiert. Die Politik hat im Tourismus nichts zu suchen. Denn für den Gast ist es unerheblich, ob wir eine SPÖ-Alleinregierung oder eine Koalition haben, ob der Bürgermeister rot, schwarz, blau oder grün ist. Und obwohl ich das nicht persönlich nehme und weiß, dass jeder, der hier sitzen würde, von Alexander Petschnig kritisiert werden würde – das Interessante ist, dass der größte Kritiker jener ist, der vorher für das Thema verantwortlich war. Und ich habe bei der Übernahme gesehen, wieviel da vor mir gearbeitet wurde (schmunzelt). Und wenn die heurigen Zahlen mit jenen des Rekordsommers 2021 verglichen werden, ist das faktisch falsch, da vergleicht man Äpfel mit Birnen.

Was sind jetzt die nächsten großen Projekte für 2023?

Tunkel: Eines der gößten ist mit der Web-App „Burgi“ schon am Laufen. Das wird sehr gut angenommen. Hoteliers bedanken sich persönlich bei mir, weil für sie viel Aufwand wegfällt. Der Gast will wissen, was er in der Region machen kann, er lädt sich die „Burgi“ aufs Smartphone und sieht alles auf einen Blick, in den drei Regionen Nord, Mitte und Süd. Ganz neu ist, dass wir das in der zweiten Jahreshälfte noch ausweiten werden, damit auch Tagesgäste und sogar Einheimische alle Informationen nutzen können.

Vieles wird im Hintergrund optimiert – was wird es noch geben, das für die Gäste direkt sichtbar wird?

Tunkel: Neben dem digitalen Meldewesen, „Burgi“ und der neuen, schlanken Struktur werden wir auch um unser neues Lebensraum-Marketing-Projekt beneidet: Im April eröffnet im Outlet-Center Parndorf der Burgenland-Store, wo es auf 290 Quadratmetern das ganze Land zum kulinarischen Kennenlernen gibt. Ein Flagship-Store mit sieben Mitarbeitern, wo wir vor allem auch das Burgenland zeigen. Die sechs Millionen Gäste im Outlet-Center wissen zum Teil ja nicht, dass sie da im Burgenland sind. Dort können sie jetzt alles sehen, und kosten, was wir zu bieten haben, von den Thermen über die Kultur bis zu den Kellerstöckeln. Das ist Tourismus-Marketing vom Feinsten!

Würde ein solcher Flagship-Store in Zukunft nicht auch woanders Sinn machen?

Tunkel: Ganz genau, in München oder Zürich … aber man muss zunächst einmal die Kirche im Dorf lassen. Denn es ist ja vom Aufwand her nicht außer Acht zu lassen, sozusagen eine Firma in der Firma, die die wir als Burgenland Tourismus GmbH betreiben. Wir rechnen mit einem siebenstelligen Umsatzbetrag.

Gibt es so etwas bereits in vergleichbarer Form?

Tunkel: Nur die „Eataly“-Shops, in Österreich gibt es das nicht. Deshalb beneiden uns ja so viele und fragen: „Wie bringt’s ihr so viel weiter in so kurzer Zeit?“ Das geht, weil der Landeshauptmann auch Tourismusreferent ist und dem positiv gegenüber steht. Dann kann man so etwas machen, wie die Burgenland-Card und das digitale Meldewesen im ganzen Land ausrollen. Das gibt es so nirgends in Österreich. Ich warte ja nur mehr darauf, dass es irgendwann einmal wieder normale Rahmenbedingungen gibt. Das, was wir hier säen, das ernten wir in der Zukunft. Es muss ja irgendwann einmal aus sein mit den Krisen.

Und wie ist man da im Land für die Zukunft aufgestellt?

Tunkel: Als eine unserer Aufgaben haben wir die Tourismus-Strategie 2030 erstellt. Die werden wir demnächst präsentieren. Es werden Handlungsfelder definiert, ebenso wie ein Maßnahmenkatalog für alle Regionen. Wir haben ein Fünftel der Arbeitskräfte im Land im Tourismus. Das und die Wertschöpfung wollen wir ausbauen.

Wie können die Zahlen steigen? Sind auch zwei Fünftel aller Beschäftigten oder vier Millionen Nächtigungen möglich?

Tunkel: In diesem extremen Umfang wird es auf kurze Sicht gar nicht steigen können, weil die Infrastruktur ebenso stark mitwachsen müsste. Aber eine sukzessive Steigerung der Nächtigungszahlen ist drinnen.

Wie zufrieden sind Sie mit der Burgenland-Card? Und wie kann man das ausbauen?

Tunkel: Sehr zufrieden, die Ausrollung ist schnell gelaufen. Für heuer ist die Mitarbeiter-Card geplant, später eine Karte für Tagesgäste. Das ist aber nicht für 2023 geplant. Ich musste meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versprechen, heuer ein bisschen vom Gas zu gehen, von 150 auf 149 Projekte (lacht). Es geht jetzt darum, die Projekte und Betriebe zu servicieren und digital zu unterstützen.

Wie geht es beim Südburgenland-Tourismus nach dem Abgang von Martin Ochsenhofer weiter?

Tunkel: Die Ausschreibung ist abgeschlossen und von 18 Bewerberinnen und Bewerbern sind fünf auf der Shortlist. Da gibt es aktuell die Hearings, die Nachfolge wird wahrscheinlich im Jänner bekannt gegeben.

Stichwort Struktur: Wie hat sich die Umstellung auf drei Regionen bewährt?

Tunkel: Die Effizienz und Schnelligkeit hat sich extrem verbessert. Es gibt außer einer Handvoll Personen, die vielleicht betroffen sind, weil sie nicht mehr Geschäftsführer sind, keine Kritik mehr – wenn man die Politik weglässt. Als ich begonnen habe, wurde die „Zentralisierung“ kritisiert, das ist jetzt verstummt. Es gibt weiterhin das Geld für die Regionen und Gemeinden. Es ist aber nicht mehr möglich, dass zum Beispiel eine Gemeinde ihren Neujahrsempfang aus dem Tourismus-Budget bezahlt. Jetzt wird das Geld viel effizienter eingesetzt. Ich sage immer: Wenn ich morgen nicht mehr da sitzen und jemand mit Management-Fähigkeiten übernehmen sollte, dann hat der ein perfekt funktionierendes Unternehmen und eine funktionierende Tourismus-Struktur.

Und was steht jetzt noch im Winter für die Gäste an?

Tunkel: Wir hatten allein zu Silvester unglaublich viele Biker auf den Burgenland-Trails. Diese Saisonverlängerung funktioniert in beide Richtungen. Daher werden wir im März so früh wie noch nie zum Anradeln einladen. Das wird man in ganz Österreich merken!