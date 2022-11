Klaus J. Bauer: „Gerade Junge sagen: Ich will keine Schuhschachtel!“

Werbung

Wie kommt ein Lehrbeauftragter der Technischen Uni dazu, ein Kinderbuch zu schreiben?

Klaus Jürgen Bauer: Meine Kollegin Kristina Macherhammer hat einen Kinderbuchverlag. Vor Jahren haben wir schon gescherzt, dass ich ein Kinderbuch machen sollte. Im Juni 2021 hat es dann den Vorlesetag in Eisenstadt gegeben, da hab ich mich mit Kindern über Architektur unterhalten und hab gesehen, dass ein enormes Interesse und Verständnis da ist. Kinder sind ernsthafte Gesprächspartner. Da hab ich mir gedacht, wir müssen mit der Vermittlung, was wir für architektonische Schätze haben, früh genug anfangen. Übrigens verkauft sich das Buch sehr gut und wir wissen mittlerweile, dass es eigentlich mehrheitlich Erwachsene lesen. Die sind froh, dass es ihnen endlich jemand verständlich erklärt.

Und woher kommt Ihre Liebe zu den Streckhöfen?

Bauer: Ich bin selbst in einem Streckhof in Neusiedl aufgewachsen. Da gab es zwei kleine Zimmer, ein Bad und einen Ofen in der Mitte, mit man alles heizen konnte. Diese Streckhöfe hatte ich auch während dem Architekturstudium immer im Hinterkopf und dort blieben sie auch, als ich danach sieben Jahre lang nach Deutschland gegangen bin. Als ich dann zurückgekommen bin, war das Erste, das ich gemacht habe, mir einen Streckhof in Müllendorf zu kaufen. Ich habe dann auch zuerst ein Streckhofbuch für Erwachsene geschrieben und berate, wie man geerbte Streckhöfe erhalten und reparieren kann – das geht nämlich sehr gut.

Wieso sind die Streckhöfe eigentlich so typisch für das Burgenland? Wann und wie sind sie entstanden?

Bauer: Egal ob man ins Burgenland, nach Ungarn, Rumänien oder Serbien schaut – der Streckhof dominierte Jahrhunderte lang das Ortsbild. Nach den beiden Türkenkriegen war das Land verwüstet, Kaiser Josef I. (1678 bis 1711) baute sein Reich nach modernen Gesichtspunkten wieder auf. Die meisten Streckhöfe entstanden um 1800, ihnen lagen auch wirtschaftliche Überlegungen zugrunde: Viele Völker des Habsburger-Reiches, von Schwaben bis Kroaten, wurden auf den ehemaligen Kriegsschauplätzen angesiedelt. Durch den neuen Baustil konnte man viele Zuzügler auf kleiner Fläche unterbringen, jeder von ihnen bekam hierarchisch den gleichen Zugang zur Straße. Am Anfang von dieser stand traditionell die Kirche, am Ende ein Herrschaftshaus. Man konnte am Haus nicht unterscheiden, ob darin ein Großbauer, Handwerker oder Taglöhner wohnte – die Reicheren hatten einfach „hintaus“ größere „Stadln“. So hat sich das auch im ganzen Königreich Ungarn, zu dem wir ja gehörten, durchgesetzt.

Das klingt bis heute bekannt. Wann und wieso kam der Streckhof „aus der Mode“?

Bauer: Gehalten hat sich das bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem waren alle gleich arm, das ging so bis in die Sechziger. In den Siebzigern wurden dann die Straßen asphaltiert, der Wohlstand zog ein und es entwickelte sich eine richtige Aversion gegen den „rückständigen“ Stil der „ärmlichen Vergangenheit“, sie wurden abschätzig „Kothäuser“ genannt.

Klein, feucht, teuer – das sind heute die Argumente gegen das Erhalten von Streckhöfen.

Bauer: Das Hauptproblem ist eigentlich, dass man niemanden mehr findet, der das Handwerk noch kann. Die meisten Streckhöfe sind um 1800 aus Stein, Lehm und Ziegeln entstanden, verputzt wurde mit Kalk und Lehm. Wir brauchen beim Reparieren den echten Kalk, nicht den modernen, angereicherten, der die Wände verklebt und daher zum schwitzen bringt. Aber: Wer kann heute noch mit Kalk verputzen? Vor 20 Jahren konnte das jeder. Heute wird die Fassade – einst der Stolz des Baumeisters – vom Maler geklebt. Das Wissen ging verloren.

Ist dieses Wissen unwiederbringbar verschwunden?

Bauer: Wenn ich mir die Kurse so anschaue, die WIFI und Co den Handwerkern so anbieten, stehen da viele digitale Fähigkeiten, aber nirgendwo Kalk-Verputz. Ich habe daher in Wulkaprodersdorf eine denkmalgeschützte Ruine gekauft, die will ich ab 2024 so herrichten, dass die einzelnen Arbeitsschritte wie ein Kurs von Studenten und Handwerkern buchbar sind. Bedarf ist da, wenn ich auf Baustellen mit den Leuten rede, sagen die mir immer wieder, dass sie das noch nie gehört haben.

Aber gibt es überhaupt Bedarf dafür? Müssen wir uns nicht daran gewöhnen, dass Streckhöfe heutzutage einfach geschliffen werden?

Bauer: Da hat es ein starkes Umdenken gegeben, vor allem bei jungen Leuten, die sagen: Ich will keine Schuhschachtel, sondern einen Streckhof. Aber der Baumeister sagt ihnen: Die Mauern sind nass, schieb sie weg. Die Nachbarn sagen das Gleiche. Das frustriert. Ich versuche dann die andere Sichtweise, die „alternative Erzählung“ zu bieten. Die Baumeister und die Nachbarn sagen dann: Ein Dach und kleine Fenster – der ist verrückt. Aber als in den Siebzigern die Avantgarde gekommen ist und die Flachdächer und Glasfronten eingeführt hat, haben die gleichen Leute genau das Umgekehrte gesagt: Verrückt – ein Haus braucht Dach und Fenster. Von den Siebzigerbauten stehen viele nicht mehr, die Streckhöfe stehen seit 200 Jahren.

Wie erklären Sie sich, dass nach 50 Jahren die Wertschätzung für die Streckhöfe zurückkommt?

Bauer: Die Gründe für dieses Revival sind, dass sich die Lebensumstände für junge Menschen wieder denen annähern, die wir bei der Entstehung der Streckhöfe hatten: Der Grund wird immer schwerer leistbar, die Energie wird teuer und Neubauten sind im Nordburgenland mittlerweile nicht mehr unter einer halben Million zu haben. Da wird das Reparieren der alten Häuser wieder attraktiv. Dazu kommt die veränderte Sozialstruktur: Mehr als die Hälfte der Wiener Haushalte sind Singlehaushalte, das schaut im Burgenland sicher nicht viel anders aus. Der kleine Streckhof bietet also ausreichend Wohnfläche – die noch dazu sehr gut mit einem Holzofen beheizbar ist.

Gibt es bei uns noch Orte mit vielen Streckhöfen?

Bauer: Ich freue mich schon, wenn ich wo vier oder fünf Streckhöfe nebeneinander stehen sehe, das findet man vor allem im Norden nur mehr selten. Der einzelne Streckhof ist lieb und schön, aber die drei nebeneinander sind viel wichtiger. Aber wir haben leider keinen Ensemble-Schutz. Wenn der Mittlere von fünf Streckhöfen eingerissen werden soll, kann man im Burgenland nichts machen. Hier ist die Politik gefragt, es geht ja nicht darum, dem Einzelnen etwas zu verbieten, sondern das gesamte Ensemble zu erhalten. Wer die Fassade wiederherstellt, könnte ja eine Förderung bekommen. Ich arbeite selbst gerade daran, einen „Streckhoffassaden-Preis“ auszuloben. Das können auch Gemeinden machen. Das muss nicht viel Geld sein, da geht es um Anerkennung und die spricht das Bewusstsein an – wie mein Kinderbuch. Wenn vor dem hergerichteten Streckhof noch ein Bankerl steht, der Parkplatz nicht direkt davor, sondern stattdessen ein Baum steht, dann setzt diese Bewusstseinsbildung ein: Wir haben etwas Tolles, das mit einfachen Mitteln zu reparieren ist, mit dem wir zeitgenössisch, günstig und gesellschaftlich besser wohnen können und wir unterstützen damit kleine Handwerker. Aber wenn der Streckhof einmal abgerissen ist, dann ist das alles weg.