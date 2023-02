Leo Hillinger: „Das Burgenland kann alles“

Werbung

Leo Hillinger ist als Unternehmer an einer Vielzahl von Produkten und Projekten beteiligt. Im Zentrum war und ist aber immer sein Weingut. Dieses, das er selbstständig über Jahrzehnte hinweg aufgebaut hat, feiert heuer seinen 33. Jubiläum. Wie bewertest du heute, über drei Jahrzehnte später, deine Anfänge?

Leo Hillinger: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du mich damals gefragt hättest, wo ich in 33 Jahren stehen würde und du hättest geantwortet, ich stehe jetzt da, wo ich bin, hätte ich geantwortet „Du musst weg von den Drogen.“ Ich hätte mir das nicht einmal im Traum vorgestellt. Der Beginn war so hart und so heftig. Ich hätte mir nicht gedacht, dass das mal so passiert. Ich bin wirklich sehr dankbar und demütig, dass ich da stehe, wo ich jetzt stehe und auch noch immer gesund bin, weil ich arbeitstechnisch schon ein heftiges Leben geführt habe. Es ist ja immer noch so. Ich war jetzt vorgestern noch in Kanada. Das ist neun Stunden weg. Samstag und Sonntag flieg ich wieder nach New York und so weiter. Es ist immer ein volles Programm.

Wie viele Stunden schläfst du in der Regel?

Hillinger: Pro Tag vier Stunden circa. Aber: Es wird besser! Das sag ich schon seit fünf, nein, zehn Jahren.

Gibt es einen Punkt aus deiner Anfangszeit, der dir ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist?

Hillinger: Im Arbeitsleben waren die großen Schritte Hill 1, 2 und 3. Insgesamt meine ersten Weingärten 1997 in Rust zu kaufen war ein ganz wichtiger Schritt. Damit bin ich vom Weinhändler zum Weinbauern geworden.

Heute hast du allein im Nordburgenland über 100 Hektar. Wie wichtig ist denn die Identifikation mit dem Burgenland für dein Weingut?

Hillinger: Als burgenländischer Weinbauer, was soll ich dir da drauf sagen? Das Burgenland kann alles. Das Burgenland kann Süßwein, es kann Weißwein, es kann Rotwein. Es kann leichte, frische, fruchtige Weißweine hervorbringen und kann trotzdem sehr kräftige Weißweine machen. Es kann Süßweine machen. Es kann Sekt nach Champagner-Methode machen. In diesem kleinen Burgenland kann man wahnsinnig viel machen. Und schmeckt alles komplett anders. Es ist unglaublich, was dieses kleine Burgenland an Weinen und individuellen Produkten hervorbringt.

Dein Sohn macht ebenfalls Weine und hat bereits eine eigene Weinserie herausgebracht. Wie würdest du das Verhältnis zu ihm im Vergleich zum Verhältnis mit deinen eigenem Vater bewerten?

Hillinger: Hundert und Eins. Ich sage meinem Sohn nicht, er ist ein Verlierer, ein Loser, ein Taugenichts und er kann nichts. Das hab ich von meinem Vater gehört. Mein Sohn ist für mich eigentlich alles. Nicht nur mein Sohn, auch meine Tochter! Aber jetzt ist mein Sohn als erstes eingestiegen und jetzt wird dann meine Tochter einsteigen. Meine Kinder sind für mich sehr, sehr wichtig und ich zeige auch durch diese Sendung „Hillinger und Hillinger“, dass junge Leute Motivation haben, wenn die Alten einfach die Jungen mal lassen. Ich begleite ihn so lange wie er will, aber ich bin stolz, dass er seinen Weg geht. Er hat eine eigene Richtung und das ist auch gut so. Er ist keine Kopie. Mir ist ganz, ganz wichtig, dass ein Sohn nicht seinen Vater kopiert, sondern seine eigene Persönlichkeit lebt.

2023 wird 33-jähriges Jubiläum gefeiert. Was erwartet uns da beispielsweise?

Hillinger: Es geht um Menschen, die mich in meinem Leben sehr intensiv begleitet haben und diese Menschen werden dann monatlich vorgestellt. Zeitzeugen kann man sagen. Diese Menschen haben mir persönlich wirklich sehr viel bedeutet. Von daher war es mir sehr wichtig, dass sie vorgestellt werden. Es erwartet uns die Geschichte Die ganzen 33 Jahre. 33 Jahre im Geschäft zu überstehen ist eine große Auszeichnung und wo wir momentan stehen, auch mit dem Team, das ist absolut Weltklasse. Es ist so schön, mit diesem Team zusammenzuarbeiten. Es ist so: wenn du erfolgreich bist in Österreich, hast du brutal viele Neider. Und ich habe die meisten Mitteleuropas. Es gibt wenige Menschen, die noch mehr Neider haben als ich. Das ist glaube ich ein gutes Zeichen.

Das ist für dich ein Maßstab?

Hillinger: Das ist für mich ein Maßstab. Und ich bin stolz, wenn die Leute sich über mich Gedanken machen. Dann schauen sie nicht selbst auf den Betrieb, sondern nehmen sich die Energie und Zeit und denken über mich nach. Die Zeit hätte ich gar nicht. Wenn du erfolgreich bist, bin ich froh für dich. Dass ich da neidisch wäre, die Gedanken kann ich mir gar nicht leisten.

Welche Rolle spielt deine Person und dein persönliches Auftreten für die Nachfrage?

Hillinger: Das kann ich so nicht messen, aber du polarisierst natürlich, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Die meisten kennen mich ja gar nicht und urteilen. Ich meine, wenn ich diese Fratze die ganze Zeit im Fernsehen sehe, geht mir der irgendwann auf die Nerven. Wenn ich betriebswirtschaftlich nicht gut drauf bin, dann sitze ich nicht bei „2 Minuten, 2 Millionen“. Ich bin drei mal hintereinander Unternehmer des Jahres geworden. Denn weißt du, irgendwo muss man schon was leisten, damit man dorthin kommt. Aber das sehen ja die meisten Leute nicht. Sie sehen das Arbeiten nicht, das wenig schlafen, das will keiner sehen. Und wie kann ein Weinbauer im Fernsehen sein? Der soll lieber im Weingarten am Traktor sitzen.

Arbeitest du noch immer in deinen eigenen Weingärten mit?

Hillinger: Wenn ich die Zeit habe schon. Aber es passiert in meinem Garten nichts ohne mich. Das ist mal fix. Und im Keller sowieso nicht. Weingarten und Keller sind meine Prioritäten. Aber es nutzt nix, wenn ich den ganzen Tag im Weingarten stehe und Reben schneide, weil da verliere ich so viel Zeit und Energie, da kann ich schon wieder die Welt retten. Wenn mein Sohn irgendwann mal übernimmt, dann kann ich wieder im Keller und Weingarten stehen.

Du sind bekannterweise bei „2 Minuten, 2 Millionen“. Hast du ein Lieblingsprojekt?

Hillinger: Es sind mehrere Projekte. Für mich waren das zum Beispiel die E-Bike-Box, da ich selbst Radfahrer bin, es eine super Idee ist und auch sehr gut läuft oder das Chaletdorf in Hannersdorf. Also alle Projekte, die ich im Burgenland gemacht habe.

Gibt es noch weitere Pläne als Hotelier? In Jois gäbe es ein schönes Grundstück für ein potenzielles Hotel oder Chalets. Direkt hinter der Feuerwehr. Die Gemeinde ist da sehr dahinter und möchte ein klassisches Hotel.

Hillinger: Wie wir alle wissen, haben sich die Umstände in den letzten Jahren grundlegend geändert. Einerseits im Urlaubsverhalten, andererseits Baukostenseitig. Daher ist meine Idee „Wohnen im Weingarten“ entstanden.

Es gibt auch die Angst, dass diese Chalets vielleicht auf lange Sicht auch einzeln verkauft werden könnten.

Hillinger: Das ist ja alleine aufgrund der Flächenwidmung gar nicht möglich. Wir werden sicherin Abstimmung mit der

Gemeinde, eine Lösung für den Tourismusort finden.

Wie blickst du als Weinbauer auf die sinkenden Wasserstände und das extrem trockene letzte Jahr?

Hillinger: Es ist der Klimawandel da, es gibt zu wenig Wasser, das wird mit dem See ein Problem werden. Aber Gott sei Dank sind wir Weinbauern Tiefwurzler. Wir machen null Bewässerung. Die Reben müssen Wasser suchen und wenn eine Rebe bis zu 30 Meter wurzelt, dann findet sie Wasser. Es ist bei uns kein Thema und wenn es in Spanien, Portugal und Süditalien noch geht, dann geht es bei uns auch noch. Wir als Weinbauern sehen uns da fast in einer glücklichen Lage. Die Klimaerwärmung an sich ist ein großes Thema, denn du musst immer kühlere Lagen suchen, um schöne frische Weißweine zu machen. Du musst sehr viel mit Beschattung und vor allen Dingen mit Lagen arbeiten.

Denkst du, dass das Verschwinden der Lacken und des Sees auch Einfluss auf dich oder die Vermarktung unserer Region hat?

Hillinger: Die Menschen werden sich umstellen. Schau einfach nur auf Corona - wer hätte das gedacht? Du musst dich einfach nach der Decke strecken. Und natürlich hat das Auswirkungen. Die ganze Klimaerwärmung hat Auswirkungen, aber wir müssen damit leben. Was sollen die anderen sagen, wenn zum Beispiel der Po in Italien komplett ausgetrocknet ist?

Von einer Krise zur nächsten. Wie siehst du die Auswirkungen der Teuerungen auf deinen Betrieb?

Hillinger: Wir sind, Gott sein Dank, breit aufgestellt. Wir haben viele treue AbHof-Kunden sowie Vinotheken, Fachhändler, Gastronomien bis hin zum Einzelhandel. Ich sehe es als Chance. Es wird immer Krisen geben, dann werden die Krisen verschwinden und dann geht es wieder aufwärts. Du musst halt besser und schneller sein als die anderen.