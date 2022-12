LK-Direktor Prieler: „Energiekrise dreht Welt vom Kopf auf die Füße“

Werbung

Wenn es hart auf hart kommt: Womit können wir uns im Burgenland selbst versorgen?

Otto Prieler: Wir haben im Burgenland zehn Prozent der Ackerfläche bei drei Prozent der Bevölkerung Österreichs, also eine gute Ausgangsbasis. Im tierischen Bereich haben wir nur bei Eiern und Truthähnen – noch! – genug, Obst und Gemüse je nach Saison. Die Herausforderung ist, dass wir Wien mitfüttern müssen und fast alle anderen Bundesländer auch. Bei einem Blackout frage ich mich Milizoffizier aber: Wie sollen die Menschen zu ihrem Essen kommen? Supermärkte können ohne Strom nichtmal die Türen öffnen, geschweige denn das Kassensystem bedienen. Und wer schützt vor Plünderungen? Ich predige seit Jahrzehnten: Die Versorgung Österreichs ist weder selbstverständlich noch gegeben.

„1986 mussten wir vier Millionen Happeln vernichten. Unser großes Glück war, dass in diesem Jahr das Getreide spät dran war, sonst hätten wir das nicht gleich verwenden können.“

Katastrophenszenarien haben ja Ihre Amtszeit geprägt, wie haben Sie 1986 die Katastrophe von Tschernobyl erlebt?

Prieler: Nach dem 1. Mai haben wir von der radioaktiven Wolke erfahren. Wir sind jedes Salatfeld abgegangen, die Ernte hätte bald begonnen. Wir haben überschlagsmäßig mitgezählt: Wir mussten vier Millionen Happeln vernichten. Unser großes Glück war, dass in diesem Jahr das Getreide spät dran war, sonst hätten wir das nicht gleich verwenden können. Als die Paradeiser und die Radieschen reif waren, war das Jod großteils zerfallen. Der Spuk hat fast zwei Monate gedauert.

Schon das Jahr zuvor war der Weinskandal aufgeflogen, was waren die Folgen?

Prieler: Der heimische Markt ist eingebrochen, der deutsche Markt war gänzlich weg. Das Diethylenglycol war für das Kellereiinspektorat nicht zu finden, man musste direkt danach suchen. Ein einfacher Bauer kommt an so etwas ja gar nicht.

Manche geben dem Lebensmitteleinzelhandel die Mitschuld, dieser habe unrealistische Mengen von der gleichen Sorte mit der gleichen Qualität gefordert. Wie sehen Sie das?

Prieler: Wenn der Wein immer gleich schmeckt, braucht man der Kundschaft weniger zu erklären. Und mehr Menge bedeutet mehr Umsatz. Diese „Geiz ist geil“-Mentalität ist immer schlecht für die Qualität.

Hat das das „Bauernsterben“ eingeleitet?

Prieler: „Weingartensterben“ wäre korrekter. Das hat Mitte der Achtziger eine rasante Dynamik angenommen. Damals gab es noch die doppelte Weingartenfläche. Um manche Lagen ist eh nicht schade, manche sind aber ein unwiederbringbarer Verlust. Darauf wird bei der Flächenwidmung bis heute zu wenig Rücksicht genommen.

„Dass die Betriebe größer und die Produktionsweisen moderner und effektiver werden hat preisliche Vorteile.“

Hat der EU-Beitritt diese Tendenzen verstärkt?

Prieler: Ein Soldat würde das eher als geordneten Rückzug bezeichnen. Früher brauchte man für fünf Hektar einen Knecht und zwei Rösser, heute macht ein Traktor allein das Vielfache davon. Wir hatten viele Kleinstbetriebe, die sich nicht mehr gerechnet haben, die sind mit dem Generationenwechsel aufgelöst worden. Seit EU-Beitritt waren das etwa 10.000 Kleinbetriebe – also 70 Prozent. Das Aufhören eines Betriebes bedeutet, dass ein anderer wachsen kann. die Fläche ist ja nicht nur begrenzt, sondern wird wegen der Versiegelung weniger. Dass die Betriebe größer und die Produktionsweisen moderner und effektiver werden hat preisliche Vorteile: Früher haben wir 40 Prozent des durchschnittlichen Haushaltbudgets für Lebensmittel ausgeben müssen, heute sind es elf Prozent.

Aus Sicht der Landwirtschaft hat der EU-Beitritt also mehr Vor- als Nachteile?

Prieler: Viele Dinge werden nicht agrarisch, sondern populistisch diskutiert. Diese Nachteile haben aber weniger mit der EU zu tun, sondern mit einer Politik, die auch versucht, alles über einen Kamm zu scheren. Es kann nie eine Richtlinie für Norddeutschland und Südgriechenland Sinn machen –nicht einmal im Burgenland, wie die Bio-Richtlinie: Der Norden ist ein Trockengebiet, der Süden ein Feuchtgebiet. Der ist einfach krankheitsanfälliger, im Süden hätte eine Bio-Umstellung einen Mengenverlust von 40 Prozent zur Folge, im Norden nur 20 Prozent.

Da sind wir schon bei den aktuellen Problemen. Dort steht doch der Klimawandel ganz oben, oder?

Prieler: Der ist jedenfalls eine sehr große Herausforderung, im Alltäglichen – im Weingarten muss man statt „Abblattln“ die Blätter als Sonnenschutz drauf lassen – wie im Großen, dem Wassermanagement. Wir arbeiten an der Züchtung von Sorten, die einen besseren Transpirations-Koeffizent haben, also weniger Wasser brauchen. Die Gesellschaft muss umdenken: Wir haben ja praktisch keine Hochwässer mehr, weil Flüsse überreguliert sind. Wieso hat sich der ausgetrocknete Neusiedler See in den 1860ern in wenigen Jahren wieder komplett befüllt? Ja, weil es damals noch Hochwässer gab. Natürlich muss auch die Landwirtschaft umdenken, auf effektivere Bewässerungsformen und Direktsaat setzen. Die trocknet den Boden weniger aus. Im Wein- und Obstbau forcieren wir die Tröpfchenbewässerung, weil durch niedrigeren Wasserverbrauch auch der Krankheitsdruck niedriger wird.

Noch strittiger als die Bewässerungsfrage ist wohl nur die Pflanzenschutzmittel-Frage.

Prieler: Krankheiten und Schädlinge hängen in hohem Ausmaß von der Witterung und Fruchtfolge ab. Jedes Mal, wenn ein Blatt nass ist, besteht die Gefahr einer Pilzkrankheit. Dazu gibt es moderne Pflanzenschutzlösungen. Hauptproblem ist hier, dass wir heimischen Betrieben Mittel verbieten, die wir bei Importware erlauben.

„Die Kinder glauben mittlerweile, die Kuh sei lila – kein Wunder, wenn nirgendwo mehr eine echte steht. Der Markt lässt da einfach sehr wenig Überlebenschancen.“

Trifft die Energiekrise die Landwirtschaft so stark wie andere Wirtschaftszweige?

Prieler: Natürlich, das Kühlen, Erhitzen, der Betrieb von Maschinen – das hat sich enorm verteuert. Zu einem gewissen Grad stellt die Energiekrise aber schon die Welt vom Kopf auf die Füße: Ein Kilo Getreide hat vor Beginn des Ukraine-Kriegs 36 Cent gekostet. Das ist exakt gleich viel wie vor dem EU-Beitritt! Die Kosten haben sich seither aber vervielfacht – was das für ein Wertverlust ist! Und da ist noch viel mehr Kopf gestanden: Die EU will gegen das Holz-Heizen vorgehen. Jetzt verheizen wir Gas. Dabei ist Holz ja ein regenerativer Stoff, hat gleich viel CO2 gebunden, als beim Verheizen freigesetzt wird. Apropos, was auch wenige wissen: Ein Hektar Rübenfeld wandelt mehr CO2 um, als ein Hektar Wald.

Werden wir in Zukunft noch Fleisch essen?

Prieler: Die Kinder glauben mittlerweile, die Kuh sei lila – kein Wunder, wenn nirgendwo mehr eine echte steht. Der Markt lässt da einfach sehr wenig Überlebenschancen. Wir werden unser Konsumverhalten also schon ändern müssen, nämlich dorthin, wo wir die Landwirtschaft haben wollen. Wenn ich „die gute alte Zeit“ zurück will, muss ich mit meinem Konsumverhalten eben auch 15.000 burgenländische Bauernfamilien ernähren. Das bedeutet, dass wir höhere Preise akzeptieren müssen. Das würde dann hoffentlich auch eine Abkehr von der Wegwerfgesellschaft bedeuten.

Herr Direktor, die „gute Fee“ erscheint und sagt: „Einen Wunsch erfülle ich Ihnen zum Abschied!“ Welcher wäre das?

Prieler: Ich würde mir wünschen, dass die Landwirtschaft den Bauernfamilien Sicherheit, den Dörfern Nahrung und der Natur Einklang bietet. Der guten Fee muss ich aber schon sagen: Dafür brauch ich dich nicht, dafür muss nur die Politik uns Bäuerinnen und Bauern – also die, die sich echt auskennen – in Ruhe arbeiten lassen. Schön wäre auch, wenn das Land die Wichtigkeit der Kammer-Beratung so schätzt und honoriert wie in anderen Bundesländern .

Also in den Ruhestand werden Sie sich schon mal sicher nicht verabschieden. Wie wird denn der „Unruhestand“?

Prieler: Ich werde der Landwirtschaft verbunden bleiben, aber diese verändert sich rasant, was die Technik und die Gesetze betrifft. Und veraltete Ratschläge will ich nicht geben. Ich bin auch noch Gemeinderat, der Offiziersgesellschaft, katholischen Studentenverbindungen und Esterházy-Chor. Für die Familie will ich auch mehr Zeit haben. In meinem Garten will ich die landwirtschaftliche Theorie in die Praxis umsetzen. In ein Loch werde ich also nicht fallen.